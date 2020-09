České Budějovice přivítají Hradec Králové, Vítkovice nenastoupí

České Budějovice - Pouze jediným zápasem oproti dvěma plánovaným odstartuje ve čtvrtek nový ročník hokejové extraligy. Představí se v něm nováček soutěže České Budějovice proti finalistovi posledního ročníku Ligy mistrů Hradci Králové. Utkání Vítkovic s Litvínovem bylo z preventivních důvodů odloženo. U části hráčů Ostravanů se objevily zvýšené teploty a příznaky onemocnění.

Zahajovací duel extraligy má atraktivní složení vzhledem k nedávné historii obou klubů. Před sedmi lety totiž Mountfield jakožto majitel licence přestěhoval klub právě z Českých Budějovic do Hradce Králové a Jihočeši tím přišli o extraligu. V uplynulé sezoně ale Motor po dlouhodobé snaze našel cestu, jak se mezi elitu vrátit.

"A chceme se v nejvyšší soutěži také etablovat," prohlásil hlavní kouč Václav Prospal. "Od sezony čekáme spoustu vítězství. Z každého zápasu chceme získat body a toužíme vybojovat co nejlepší umístění. Bez ohledu na to, jestli bude soutěž sestupová nebo nikoliv, je pro nás velikým lákadlem účast v play off," doplnil bývalý vynikající útočník.

Královéhradečtí měli v minulém ročníku výkyvy. Zatímco na evropské scéně v Lize mistrů zářili a zastavil je až krok pod vrcholem hegemon soutěže Frölunda, na domácím poli to už zdaleka tak přesvědčivé nebylo. Ambice klubu sahaly rozhodně výše než k osmé příčce po základní části.

"Chceme být na vyšších pozicích než vloni. Rádi bychom se pohybovali v rámci první šestky. Čtvrtfinále play off je naprostou samozřejmostí. Chceme zabojovat o medaili a doufáme, že se extraliga dohraje kompletní," prohlásil generální manažer Aleš Kmoníček. "Můžeme teď něco vyhlašovat, ale ukáže se stejně až na ledě," doplnil hlavní trenér Vladimír Růžička.

"Příprava byla hrozně dlouhá a plná očekávání i nejistoty, takže se už moc těšíme na první zápas. Z přípravy dobře víme, že domácí jsou připravení, mají dobrý tým a jsou schopní hrát dobrý hokej. Takže bych to vůbec nebral tak, že tam jedeme hrát proti týmu z první ligy. Chceme do sezony dobře vstoupit a vyhrát," řekl brankář Marek Mazanec.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou 1. kola extraligy Madeta Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové. Začátek zápasu: 17:30. Bilance výsledků v přípravě (včetně Poháru Generali České pojišťovny): České Budějovice: 9 zápasů - 4 výhry v normální hrací době - 0 výher v prodl. nebo po sam. nájezdech - 0 remíz - 0 proher v prodl. nebo po sam. nájezdech - 5 proher v normální hrací době. Hradec Králové: 9 - 4 - 1 - 0 - 0 - 4. Zajímavosti: - Motor čeká první duel s Hradcem Králové, který v roce 2013 získal licenci na extraligu díky tomu, že se HC Mountfield přesunul na východ Čech právě z Českých Budějovic. Jihočeši se od té doby probojovali z první ligy mezi elitu poprvé až letos. - V extralize proti sobě hrály České Budějovice s Hradcem Králové jen v sezoně 1993/94. Naposledy to bylo 8. března 1994, kdy Hradec vyhrál v Českých Budějovicích 2:1. Na první výhru Jihočeši čekají, protože ze čtyř duelů dva prohráli a dva skončily remízou. - V první lize na sebe narazily oba celky v ročníku 2004/05 a Českobudějovičtí třikrát vyhráli a jednou podlehli. Při posledním vítězství 11:5 z 19. ledna 2005 si současný trenér Motoru Václav Prospal připsal šest bodů za gól a pět asistencí. - České Budějovice byly během letní přípravy kvůli pozitivním testům na nemoc covid-19 v týmu dvakrát v karanténě. Poprvé od 24. července a podruhé od 21. srpna. K tréninkům se vrátil tým minulý týden v pondělí a sehrál ještě tři přípravné duely - ve středu v Litvínově (3:8), v pátek doma s Lincem (4:3) a v neděli v Linci (2:4). - Hradec Králové kvůli koronaviru odložil 24. července start přípravy. Po Poháru Generali České pojišťovny, kde 26. srpna skončila jeho cesta ve čtvrtfinále s Třincem, sehrál Mountfield už jen jediný test v pátek 11. září a prohrál v Karlových Varech 1:4.