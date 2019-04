České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic v 8. kole baráže o extraligu podlehli Chomutovu 1:3 a definitivně tak ztratili šanci na postup do nejvyšší soutěže. Čtyři kola před koncem baráže ztrácí na druhé Kladno 13 bodů. Chomutov naopak na třetím místě snížil svůj odstup na Kladno na pět bodů.

České Budějovice už před zápasem věděly, že jejich naděje na postup do extraligy je minimální. V dnešním duelu začali Jihočeši ofenzivně, ale z tlaku nic nezískali. Naopak ještě před koncem první poloviny úvodní třetiny prohrávali, když se trefil chomutovský Štich.

Podobný průběh měla i druhá část. Českobudějovičtí se snažili, ale šancí si mnoho nevypracovali. Na opačné straně Chomutov s útočnými výpady šetřil, ale byl efektivní. V závěru druhé třetiny se pak prosadil Flemming a hosté vedli 2:0.

V podobné režii se hrála i třetí část utkání. České Budějovice se chtěly tlačit do zakončení, ale jejich pokusy končily často nepřesností nebo zaváháním. Chomutovu opět stačilo minimum na skórování. Klhůfek udělal kličku brankáři Strmeňovi a navýšil stav na 3:0 pro hosty.

Jihočeši do konce zápasu dokázali aspoň snížit, když se v přesilovce pět na tři povýšené odvoláním brankáře trefil Karabáček. Více zdramatizovat zápas ale již nedokázali, i když i nadále riskovali při hře bez gólmana.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Prospal (České Budějovice): "Tím, že nedáváme góly, si nedáváme ani šanci, abychom se z naší situace dostali. Zbývající zápasy odehrajeme naplno. Nechtěl bych, abychom si nějakou naší reputaci pokazili, když jsme tady nějakým způsobem 10 měsíců něco budovali."

Jan Šťastný (Chomutov): "Po pátečním domácím zklamání bylo důležité, že se nám podařilo kluky namotivovat. Chtěli jsme být víc aktivnější, což bylo z naší strany vidět. Chtěli jsme domácí zatlačit, aby nám nabídli nějaké chyby. Chci pochválit naše mužstvu a poděkovat mu za to, že to nevzdává a že se snaží bojovat až do konce."