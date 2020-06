České Budějovice porazily Teplice a drží šanci na elitní skupinu

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic ve 29. kole první ligy porazili v přesilovce po obratu Teplice 3:1. Hosty, oslabené od 36. minuty o vyloučeného Matěje Radostu, poslal po přestávce do vedení Jakub Řezníček, za Jihočechy vzápětí srovnal Pavel Šulc. V 80. minutě dokonal obrat nejlepší střelec nováčka nejvyšší soutěže Ivan Schranz a v nastavení se znovu trefil Šulc. Dynamo potřetí za sebou bodovalo a stále drží šanci na účast v nadstavbové skupině o titul. Teplice potřetí po sobě prohrály a jsou tabulce dvanácté.

České Budějovice hrály téměř hodinu přesilovku. V prvním poločase dostal v rozmezí pouhých pár desítek sekund dvě žluté karty Radosta a zápas pro něj brzy skončil.

Do té doby byly Teplice lepší a špatně nehrály ani v oslabení. To se potvrdilo v úvodu druhého poločasu. Ve 47. minutě Řezníček ve spolupráci s Jakubem Marešem přelstili českobudějovickou defenzivu a první jmenovaný vstřelil vedoucí gól Severočechů.

České Budějovice však na inkasovanou branku rychle zareagovaly. O pár minut později po přihrávce Mészárose vyrovnal svým premiérovým prvoligovým gólem devatenáctiletý Šulc.

Domácí pak byli i vzhledem k početní převaze do konce utkání lepší, ale dlouho se nemohli gólově prosadit. Až 10 minut před koncem po závaru propálil teplického brankáře Grigara Schranz a připsal si devátou trefu v ligové sezoně. V třetí minutě nastaveného času pak po přihrávce od Mršiče skóroval ještě jednou Šulc.

České Budějovice díky vítězství poskočily v tabulce na sedmé místo. Před závěrečným kolem základní části ztrácejí na šestý Baník, který drží poslední příčku znamenající účast ve skupině o titul, jediný bod.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "První poločas ovlivnila červená karta, jakmile šly Teplice do deseti, měli jsme převahu. Trochu nás pak srazil úvod druhé půle, kdy jsme si nechali dát gól. Ale velmi si vážím, že jsme dokázali zápas doma otočit a dali jsme tři branky. I když ten výkon nebyl z naší strany optimální."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Bohužel jsem hráli od nějaké 35. minuty v deseti, ale kluky musím pochválit i za výkon v oslabení. Do utkání jsme vstoupili dobře, byli jsme silní na míči. Mrzí mě, že jsme nedokázali déle udržet vedení. Každopádně to byl stoprocentně náš nejlepší jarní výkon venku. Byli jsme plní elánu a nadšení. Pokud nám takový entuziasmus vydrží i v dalších utkání, je to pro nás příslib."

Dynamo České Budějovice - FK Teplice 3:1 (0:0)

Branky: 53. a 90.+3 Šulc, 80. Schranz - 47. Řezníček. Rozhodčí: Franěk - Vlček, Flimmel. ŽK: Talověrov, Táborský - Radosta, Kučera, Řezníček. ČK: 36. Radosta. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Talověrov, Sivok, Kladrubský - Brandner (53. Táborský), Čavoš (76. Javorek), Šulc, Havelka, Mészáros (53. Mršič) - Schranz (87. Havel). Trenér: Horejš.

Teplice: Grigar - Nazarov, Čmovš, Mareček - Černý (84. Mpondo), Žitný, Kučera, Trubač (84. P. Mareš), Radosta - J. Mareš (80. Moulis), Řezníček. Trenér: Hejkal.