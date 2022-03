České Budějovice porazily Jablonec 2:0 a poprvé na jaře zvítězily

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic ve 25. kole první ligy porazili Jablonec 2:0 a poprvé v jarní části sezony zvítězili. Domácí oba góly vstřelili v první půli, když se trefili Benjamin Čolič a Michal Škoda. Jihočeši poskočili na sedmé místo, Jablonec po zimní pauze v nejvyšší soutěži poprvé prohrál a je třináctý.

Budějovicím vyšel perfektně vstup do utkání a už v páté minutě se dostaly do vedení. Čolič si na pravé straně vyměnil míč s Mihálikem a napálil prudkou přihrávku do pokutového území, která však rovnou skončila za zády jabloneckého brankáře Hanuše.

"Hodně nám pomohl první poločas, kdy jsme do zápasu aktivně vstoupili. Dobře jsme kombinovali, dobře jsme využívali prostory za soupeřovou obranou," řekl českobudějovický trenér David Horejš na tiskové konferenci.

Hostům chvíli trvalo, než se po obdrženém gólu vzpamatovali. Ale v 18. minutě se dostali do solidní šance, jenže Černák mířil nepřesně. O chvíli později mohlo Dynamo přidat druhou branku. Mihálik využil nedůrazné hry jablonecké defenzivy, snadno se dostal k míči a těsně za hranicí pokutového území vystřelil. Jeho ránu Hanuš jen vyrazil před sebe a dobíhající Škoda v jasné příležitosti zamířil vedle.

Zkušeného útočníka však promarněná šance dlouho nemusela mrzet. Před koncem první půle se totiž už gólově prosadil. Ve 43. minutě opět zaváhala jablonecká obrana, když nechala Skovajsův dlouhý pas propadnout na Van Burena. Českobudějovický záložník přihrál zpět proti noze naběhnutého Škody, jenž ranou do odkryté branky skóroval. "Při druhém gólu měl jít na ten dlouhý míč brankář, tam nikdo nebyl. Gólman to asi vyhodnotil špatně," mínil jablonecký kouč Petr Rada.

Severočeská letargie pokračovala i ve druhé půli. Domácí už hráli více obezřetněji a v klidu si hlídali dvougólový náskok. Jablonec se pokusil o pár náznaků útočných akcí, ale žádnou z nich nedotáhnul do konce.

Navíc v 57. minutě přišel o zraněného brankáře Hanuše a utkání musel dochytat náhradník Hrubý. "Chtěli jsme tady bodovat a k dovršení toho máme ještě dva zraněné hráče. Zranění se nám kupí, je to nepříjemné, ale je to realita, s níž se musíme vyrovnat," prohlásil Rada.

Jihočeši mohli navýšit své vedení v závěru utkání. V 90. minutě ale Van Buren ve velké šanci zamířil vedle a nepřesně zakončoval v nastaveném čase i Mihálik. "Měli jsme dost šancí a některé nevyužili. Ale když jsme vyhráli, tak nás to nemrzí. Ovšem pokud bychom body ztratili, tak by nás to asi trápilo mnohem víc," uvedl Horejš.

České Budějovice vyhrály teprve druhý z posledních osmi ligových zápasů s Jabloncem. Dynamo potvrdilo sílu na domácím hřišti, kde v této sezoně získalo 26 z celkových 32 bodů.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Jsem moc rád, že jsme utkání zvládli. Hodně nám pomohl první poločas, kdy jsme do zápasu aktivně vstoupili. Dobře jsme kombinovali, dobře jsme využívali prostory za soupeřovou obranou a díky tomu jsme vstřelili dva góly. Věděli jsme, že ve druhé půli by se pro nás mohly otevírat prostory, což se ukázalo hlavně v konci zápasu, ale gól už jsme nepřidali. Hlavně mě těší, že jsme po dlouhé době udrželi nulu a nedostali gól. I když Jablonci chyběli někteří hráči, pořád je to tým s kvalitou, který má sílu. Proto bych vyzvedl především náš výkon. Měli jsme dost šancí a některé nevyužili. Ale když jsme vyhráli, tak nás to nemrzí. Ovšem pokud bychom body ztratili, tak by nás to asi trápilo mnohem víc."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Po tom rychlém gólu jsme pak nehráli tak špatně, ale v závěru poločasu jsme dostali druhou branku. Šli jsme do druhé části s tím, že se pokusíme s tím stavem něco udělat. Chtěli jsme dát rychlou kontaktní branku, sice byl náš výkon lepší než v první půli, ale nikam to nevedlo. Musíme si to vyhodnotit a připravit na další zápas s Plzní. Chtěli jsme tady bodovat a k dovršení toho máme ještě dva zraněné hráče. Zranění se nám kupí, je to nepříjemné, ale je to realita, s níž se musíme vyrovnat. Při druhém gólu měl jít na ten dlouhý míč brankář, tam nikdo nebyl. Gólman to asi vyhodnotil špatně."

Dynamo České Budějovice - FK Jablonec 2:0 (2:0)

Branky: 5. Čolič, 43. Škoda. Rozhodčí: Batík - Mokrusch, Dobrovolný - Zelinka (video). ŽK: Valenta, Van Buren (oba Č. Budějovice). Diváci: 2854.

Sestavy:

Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Králik, Havel, Skovajsa - Valenta, Hora - Van Buren (90. Tolno), Škoda (68. Hais), Brandner (76. Čavoš) - Mihálik. Trenér: Horejš.

Jablonec: Hanuš (57. Hrubý) - Štěpánek (32. Vošahlík), Martinec, Kubista, Černák - Hübschman - Pleštil (73. Kinčl), Považanec, Houska, Smejkal (73. Nykrín) - Silný. Trenér: Rada.