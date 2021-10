České Budějovice porazily hokejovou Spartu po devíti letech

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic zdolali v 10. kole extraligy doma pražskou Spartu 5:2 a ukončili její sérii pěti vítězství. Ve vzájemných soubojích v nejvyšší soutěži, kam se Motor vrátil loni po sedmi letech, se Jihočeši radovali po sedmi prohrách v řadě poprvé od 12. září 2012, kdy zvítězili na vlastním ledě 3:2.

Ve výborné atmosféře téměř vyprodané Budvar arény Sparta získala vedení zásluhou čtvrtého útoku při jeho prvním pobytu na ledě. Nahození z levé strany úspěšně tečoval ve skrumáži David Vitouch.

Potom se domácí velice dobře bránili při vyloučení Ondráčka a po jeho návratu do hry zvýšili útočnou aktivitu. Brzy dokázali vyrovnat, když se Abdul prosadil u levé tyčky a zužitkoval milimetrovou přihrávku od Gulaše. V následující akci mohl zvýšit Gulaš, jemuž oplatil přihrávku Abdul, ale gólman Salák byl proti. Při trestu sparťana Tomáše Dvořáka vytvořili domácí obrovský závar před brankovištěm soupeře, ale stav se nezměnil.

V úvodu druhé části po přestálém oslabení získala převahu Sparta a její tlak ještě zesílil při trestu Valského, ale v brankovišti Motoru zářil Hrachovina. Domácí postupně vyrovnali síly a k jejich škodě ve 28. minutě Holec nepotrestal Salákovu chybu. O minutu později ale Beránek zametl puk do klece u odkryté levé tyčky. Jeho trefu potvrdil videorozhodčí.

Za pouhých 31 vteřin zvýšil Ondráček, jenž na pravém kruhu vystihl rozehrávku Sparty, jel sám na Saláka a zblízka ho prostřelil. Snížit mohl zakrátko Horák, výborně však zasáhl Hrachovina. Před druhou přestávkou se Řepík ocitl sám před českobudějovickou brankou, jenže nezvládl kličku. Na protější straně zahrozili Gulaš s Ondráčkem.

Ve třetím dějství hosté snížili z přesilovky pět na čtyři v situaci, kdy českobudějovický Ondráček hrál bez hole. Jihočeši o necelou minutu později skórovali také z přesilovky, přičemž Abdulovu teč Šenkeříkova nahození znovu potvrzoval videorozhodčí. V závěru si domácí hlídali výsledek, který ještě zpečetili při power play díky aktivitě Pecha s Gulašem. Těsně před sirénou se pustil do bitky Salák s atakujícími hráči.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Sparta je velice kvalitní tým a my jsme proti němu neměli dobrý vstup. Potom jsme našli nohy a začali bojovat. To se nám vyplatilo."

Josef Jandač (Sparta): "Osobně jsem se velmi těšil na zápas do Budějovic, po delší době jsme hráli venku. Čekali jsme plný dům a dobrý výkon domácích, což se potvrdilo. Motor zvítězil zaslouženě, zatímco my jsme si mysleli, že bude stačit profesorská hra. Zdálo se mi, že jsme do zápasu nedali úplně sto procent. Bez bojovnosti těžko něco uhrajeme, s takovým výkonem se budeme propadat tabulkou."