České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic porazili ve 2. kole baráže o extraligu Chomutov 5:4 po samostatných nájezdech. Jihočeši sice promarnili dvoubrankové vedení, které měli na své straně už v šesté minutě, ale nakonec dosáhli na první výhru i body ve skupině. Až v osmé sérii nájezdů rozhodl útočník Zdeněk Doležal. V dresu Pirátů si gól a dvě asistence připsal Pavel Klhůfek.

Chomutovský gólman Peters dostal už ve třetí minutě trest za posunutí branky a Jihočeši přesně po 30 vteřinách využili přesilovku, když odkrytý prostor u pravé tyčky trefil Karabáček. Za dvě a půl minuty propukl jásot v Budvar aréně podruhé. Doktor z rohu přihrál na modrou čáru a střelu Přikryla úspěšně tečoval Čermák.

Poté, co Dančišin neproměnil sólo ve vlastním oslabení, využili přesilovku také hosté. Střelou z pravého kruhu se prosadil Stránský. Zakrátko navíc vyrovnal Klhůfek, jenž dorazil zblízka kotouč odražený od tyčky po střele Kováře. Vedení domácím vrátil bekhendem tísněný Endál, který pohotově reagoval na Pýchou vyslaný puk od modré čáry.

Piráti srovnali hned v úvodu druhé části. Sotva naskočil z trestné lavice Bradley, skóroval ze skrumáže Koblasa. Příležitost k obratu nevyužil Klhůfek, jehož sólo od modré čáry zastavil Kváča. Velmi dobrou pozici na protější straně měl Čermák. Z pravého kruhu ale mířil přesně jen do Petersovy lapačky.

Krátce po polovině základní hrací doby zabojoval před chomutovským brankovištěm Doktor a potřetí získal vedení pro Motor. Hosté si v této fázi počínali dost bohorovně a sklidili trest. Červenat se musel i Peters. Jenže zaváhali i domácí, jejichž těsný náskok smazal za necelé dvě minuty Huml střelou z pravé strany po přečíslení dvou na jednoho.

Na začátku opatrné třetí třetiny promarnili Českobudějovičtí přesilovku a potom oba týmy dlouhé minuty čekaly na chybu soupeře. Hosté těžili z extraligové rutiny, domácí občas zaváhali, ale nepostrádali sebevědomí. Blízko ke gólu byli v 55. minutě Gilbert s Novákem, ale nezakončili přečíslení ve dvou proti jednomu.

V prodloužení měl znovu obrovskou šanci Novák, před Petersem se ocitl také Kutlák, ale zápas dospěl až do nájezdů. V jejich osmé sérii rozhodl Doležal, když o kolo dříve svůj tým zachránil po vedoucím zásahu Koblasy, jenž uspěl jako vůbec první mezi všemi exekutory.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Prospal (České Budějovice): "Měli jsme výborný vstup. Podařilo se nám odskočit, ale soupeř potrestal naše chyby a vrátil se do zápasu. Musíme ještě víc vyladit detaily, které rozhodují zápasy na vyšší úrovni. Třetí třetina neměla tempo, mnohem víc šťávy to mělo v prodloužení. Jsme rádi za extra bod navíc."

Vladimír Růžička st. (Chomutov): "Začátek byl z naší strany špatný, Budějovice nás přehrávaly. Bylo dobré, že se nám podařilo srovnat do konce první třetiny. Druhá část byla vyrovnanější, třetí jsme se snažili rozkouskovat kratšími střídáními, protože jsme nevěděli, jak jsou na tom kluci se silami. Naštěstí to zvládli. Mrzí nás, že jsme nevyhráli na nájezdy, máme na to hráče."

ČEZ Motor České Budějovice - Piráti Chomutov 5:4 po sam. nájezdech (3:2, 1:2, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Karabáček (Babka), 6. M. Čermák (R. Přikryl, J. Doktor), 19. Endál (Pýcha, Gilbert), 32. J. Doktor (Babka), rozhodující sam. nájezd Z. Doležal - 13. J. Stránský (Klhůfek, Huml), 16. Klhůfek (L. Kovář, J. Sklenář), 22. Koblasa, 34. Huml (Klhůfek, J. Sklenář). Rozhodčí: Šír, R. Svoboda - Lučan, Kis. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:1. Diváků: 6421 (vyprodáno).

Sestavy:

České Budějovice: Kváča - Kutlák, Plášil, Pýcha, Pavlin, Vydarený, M. Jandus - Endál, Gilbert, M. Novák - Z. Doležal, Bradley, Karabáček - M. Čermák, R. Přikryl, J. Doktor - M. Heřman, Dančišin, Babka - od 34. navíc Kachyňa. Trenéři: Prospal, Totter a S. Hrubec.

Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, L. Kovář, Dietz, Štich, Blaha Duda, V. Růžička ml., Koblasa - J. Stránský, Vantuch, Tomica - Klhůfek, Huml, J. Sklenář - Šťovíček, Gut, M. Svoboda. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.