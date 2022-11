České Budějovice porazily Brno a poprvé v ligové sezoně doma vyhrály

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovice po pondělní trenérské změně zvítězili v 15. kole první ligy nad nováčkem z Brna 3:2. Domácí poslal v závěru úvodního dějství do vedení Lukáš Havel, ihned po změně stran srovnal Michal Ševčík. Poté si dal vlastní gól hostující obránce Jan Hlavica a na 3:1 pro Dynamo zvýšil Jakub Hora z penalty. Konečné skóre stanovil Jiří Texl.

Jihočeši doma vyhráli poprvé v sezoně nejvyšší soutěže, předtím tam osmkrát po sobě neuspěli. Díky tomu se posunuli na deváté místo neúplné tabulky. Zbrojovka prohrála po dvou vítězných kolech a klesla na sedmou příčku. K dobru má však odložený duel s Plzní, který na stadionu obhájce titulu a aktuálního lídra soutěže sehraje ve středu.

Dynamo nastoupilo do utkání pod vedením Jiřího Lercha a Jiřího Kladrubského, kteří nahradili v pondělí odvolaného kouče Jozefa Webera.

Oba týmy se prakticky po celý první poločas hledaly a nabídly pramálo akcí. Ráz utkání se zásadně změnil v nastavení první půle. Po centru Martina Sladkého si v pokutovém území našel míč obránce Lukáš Havel a hlavou otevřel skóre. V ligové sezoně se zapsal mezi střelce potřetí.

Brno se však nepoložilo a hned v úvodu druhé části srovnalo. Kousek za hranicí pokutového území si zpracoval míč Ševčík a střelou levačkou překonal brankáře Janáčka. Dvacetiletý záložník vstřelil už sedmý gól v ročníku nejvyšší soutěže.

České Budějovice sice zásah na chvíli paralyzoval, ale po pár minutách se probraly a otočily vývoj zápasu ve svůj prospěch. Pomohl jim k tomu obránce Brna Hlavica, který si v 59. minutě nohou srazil do vlastní branky centr Hory. Zbrojovka o osm minut později také skórovala, ale zásah nejlepšího kanonýra ligové sezony Řezníčka neplatil kvůli ofsajdu.

Jihočeši navíc devět minut před koncem náskok navýšili. Opět u toho byl Hlavica, jenž tentokrát v pokutovém území trefil rukou do obličeje Havla a sudí nařídil penaltu. Z ní přidal třetí gól domácích a svůj první v ligovém ročníku Hora.

Dynamo si však v závěru situaci zkomplikovalo, když v 85. minutě hlavou snížil Texl. Rovněž on zaznamenal premiérový zásah v sezoně nejvyšší soutěže.

Následně mohl opět navýšit náskok Českých Budějovic střídající Penner, ale jeho pokus skončil na břevně. V nastaveném čase ale zase mohlo zachránit remízu Brno, jenže bývalý hráč Jihočechů Řezníček po skrumáži neuspěl a poslal míč nad břevno.

Hostující tým v posledních šesti vzájemných zápasech v lize nezvítězil a počtvrté za sebou prohrál.

Hlasy po utkání:

Jiří Kladrubský (trenér Č. Budějovic): "Po odvolání trenéra Webera jsme se snažili něco přenést na hráče a snad se nám to povedlo. Fotbal není složitý, a když máte vnímavé hráče jako máme my, tak jsem neměl obavy. Vysoké napadání, které jsme dnes předváděli, bude v lize platit na každého soupeře. Škoda, že jsme brzy po začátku druhého poločasu inkasovali. Pak jsme byli trochu nervózní. A infarktový byl také závěr. Ale pořád jsem klukům věřil a taková výhra potěší. Navíc my jsme ji doma potřebovali, protože jsme to předtím výsledkově nezvládali. Jako hráč si nepamatuju, že bychom poprvé doma zvítězili až v posledním podzimním zápase. Ale zaplaťpánbůh za tu výhru. Tohle utkání jsme potřebovali zvládnout a teď můžeme jet s čistou hlavou příští týden na Spartu."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Hráli jsme dva rozdílné poločasy. Ten první byl z naší strany hodně špatný. Nepovedl se nám vstup do utkání, projevovala se na nás nervozita, ztráceli jsme hodně míčů a kupili jsme moc nepřesností. I tak se nemělo stát, že jsme v závěru půle obdrželi gól, což nás pak samozřejmě trošku přibrzdilo. Ve druhém poločase jsme už byli aktivnější, odehráli jsme zajímavý zápas a dokázali jsme vstřelit i góly. Při penaltovém zákroku byl míč už dávno pryč. Ptal jsem se na to hráčů, prý tam kontakt byl, ale byl neúmyslný. Musíme se i podívat na gól Jakuba Řezníčka, který nebyl uznaný kvůli ofsajdu. Zdálo se mi, že tam byl v objetí s hráčem soupeře, tak je otázka, jestli se do této pozice vracel z ofsajdu."

Dynamo České Budějovice - Zbrojovka Brno 3:2 (1:0)

Branka: 45.+2 Havel, 59. vlastní Hlavica, 81. Hora z pen. - 47. Ševčík, 85. Texl. Rozhodčí: Nehasil - Machač, Šimáček - Petřík (video). ŽK: Hlavica, Blecha (oba Brno). Diváci: 2475.

Č. Budějovice: Janáček - Sladký, Havel, Králik, Skovajsa - Čmelík, Čavoš, Hora, Hellebrand (90.+3 Broukal), Mršič (75. Penner) - Zajíc. Trenér: Lerch.

Brno: Berkovec - Hrabina, Hlavica (83. Blecha), Šural, Granečný - Texl, Souček (68. Falta) - Alli (68. Pachlopník), Ševčík, Hladík (68. Rogožan) - Řezníček. Trenér: Dostálek.