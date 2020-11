České Budějovice podlehly Karlovým Varů a dál čekají na výhru

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic podlehli v dohrávce 4. kola extraligy doma Karlovým Varům 4:5 a ani v šestém utkání v sezoně nedosáhli na první vítězství. Motor sice dvakrát vedl, ale o konečný obrat se postarali během 80 sekund v 55. a 56. minutě Jakub Lauko s Petrem Koblasou.

Domácí nastoupili při restartu soutěže po pauze kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru bez zraněných útočníků Holce, Venkrbce a Gilberta. Hostům chyběla zámořská posila David Kaše, zato další akvizice z NHL Lauko byl na ledě pořádně vidět.

Otevřít skóre mohl v páté minutě karlovarský Koblasa, jenž naskočil z trestné lavice a ujížděl sám na Čiliaka, ten však zneškodnil útočníkův blafák levým betonem. Gólem zaváněla také Laukova střela ve 14. minutě, ale teprve o minutu později se přesně trefil z levého kruhu Vondráček. Nápřahem z voleje na pravém kruhu vyrovnal v přesilovce Karabáček. Hosté si vzali vedení zpět při následující početní výhodě zásluhou Černocha.

Nástup do druhé části patřil aktivnějším hostům, jenže potom si brankář Novotný nepohlídal prostor u levé tyčky a Martin Novák zblízka vyrovnal. Obrat dokonal v polovině základní hrací doby Christov, jenž nabruslil k pravému kruhu a švihem přes obránce překonal Novotného.

Ten vzápětí přepustil místo v brankovišti Bednářovi. Západočechy mohl vrátit do zápasu Vondráček, jeho sólo v oslabení však zastavil Čiliak. V početní převaze na konci druhé části trefil břevno českobudějovický Michnáč.

V úvodu třetí části ukázal své kvality Lauko, jenž vybruslil z levého rohu a nádherným pasem našel u pravé tyčky nikým nehlídaného Fleka. Proti jeho pohotovému sklepnutí nestačil Čiliak zareagovat. Nerozhodný stav trval necelé čtyři minuty. Junior Martin Beránek si počkal na levé straně a zkušeně poslal kotouč do odkryté části branky.

Jenže po Plášilově chybě na útočné modré čáře se rozjel po levém křídle Lauko a z kruhu prostřelil Čiliaka. Přesně za minutu se prosadil Koblasa a domácí už nevyrovnali ani v power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Prospal (České Budějovice): "Ukázali jsme další způsob, jak prohrát zápas. Je to super, že zase můžeme hrát hokej, ale vůbec není super, jakým způsobem prohráváme. Zase jsme prohráli o gól, zase vlastními chybami."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Pro hráče i realizační týmy to byl složitý návrat do pracovní reality. Domácí měli jednoznačně lepší vstup do zápasu, my jsme se dostali do hry od poloviny první třetiny. Ve druhé části jsme úplně vypadli, soupeř měl jednoznačně navrch. Vrátili jsme se do zápasu až ve třetí třetině a jsme rádi, že jsme to nakonec zvládli, protože Budějovičtí hráli velmi dobře."

Madeta Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary 4:5 (1:2, 2:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 18. Karabáček (D. Voženílek), 26. Martin Novák (R. Přikryl, M. Beránek), 30. Christov (Prokeš), 49. M. Beránek (Martin Novák, Plášil) - 15. Vondráček (Hladonik), 19. Černoch (Lauko, Šenkeřík), 45. Flek (Lauko, Plutnar), 55. Lauko (T. Mikúš), 56. Koblasa (Kohout). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Bez diváků.

České Budějovice: Čiliak - Plášil, Pýcha, Vydarený, Allen, Slováček, J. Suchánek - M. Beránek, R. Přikryl, Martin Novák - Jonák, Prokeš, Christov - Z. Doležal, Indrák - Michnáč, A. Raška, D. Voženílek. Trenér: Prospal.

Karlovy Vary: F. Novotný (30. J. Bednář) - M. Rohan, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, Weinhold - Flek, Hladonik, Lauko - O. Beránek, Vildumetz, T. Mikúš - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.