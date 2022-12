České Budějovice po změně trenéra vyhrály v Hradci Králové 4:1

Hradec Králové - Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v zápase 31. kola extraligy na ledě Hradce Králové 4:1 a nový hlavní kouč Motoru David Čermák tak zažil úspěšnou premiéru ve funkco. Domácí měli výraznou střeleckou převahu, přesto nedokázali navázat na čtyři předešlé výhry. Hosté se dvakrát prosadili v přesilových hrách a dvě branky vstřelili při power play Mountfieldu. Gól a dvě asistence si připsal Lukáš Pech, dvě branky vstřelil Lukáš Vopelka.

Jihočeši se snažili první třetinu spíš jen přežít, v ospalém vánočním tempu ale neoslňovali ani domácí. Jejich aktivitě scházel tlak do branky. Vidět byla třetí formace centra Lalancetta, v její největší šanci promáchl před odkrytou brankou kotouč Jergl. Střelecká převaha 13:5 nebyla Mountfieldu k ničemu.

Hosté naopak po dvou ubráněných oslabeních přidali nadstavbu v podobě využité přesilovky, díky níž ve 23. minutě otevřel skóre obránce Percy. Tresty na obou stranách rozjely hru. Hradec nevyužil dvojnásobnou početní výhodu, ale v té klasické už Radovan Pavlík tečoval Blainovu střelu a vyrovnal.

Obrat mohl dokonat Lalancette, jenž po faulu ve vyložené šanci dostal k dispozici trestné střílení. Brankář Strmeň slavící dnes 31. narozeniny si ale na jeho slabou střelu počkal lapačkou. Jeho spoluhráči chvíli před druhou přestávkou naopak znovu trestali, přesilovou hru pět na tři snadno ukončil Vopelka.

Od té doby se Motor soustředil na defenzivu, která nepouštěla Hradec do vyložených šancí. Z protiútoků mohli náskok zvýšit Pech a Valský. Až pět minut před třetí sirénou vyslal Cingeľ do samostatného úniku Lva, jenže i jeho střele scházel důraz a Strmeň byl na svém místě. Díky 41 zákrokům se stal hlavním hrdinou Českých Budějovic. Jejich vítězství potvrdily góly do prázdné branky v hradecké power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Byl to bojovný, urputný zápas s velkým počtem soubojů a maximálním nasazením z obou stran. Rozhodla naše neproduktivita, výborný brankář Budějovic a speciální týmy ve druhé třetině. Nevyvarovali jsme se vyloučení a Budějovice mají v přesilovkách skvělé hráče, kteří nás dvakrát potrestali. My jsme ze sedmi přesilovek dali jenom jeden gól."

David Čermák (České Budějovice): "Byl to pro nás velmi těžký zápas, Hradec nás přehrával. Naštěstí jsme v první třetině nedostali gól a ve druhé využili přesilovky. To nám strašně pomohlo, tým se uklidnil. Hradec byl sice lepší a měl víc šancí, ale my jsme podali velmi obětavý výkon a v zápase nás udržel vynikající gólman."

Mountfield Hradec Králové - HC Motor České Budějovice 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 33. R. Pavlík (Blain, Okuliar) - 23. Percy (Pech, Čachotský), 40. Vopelka (M. Hanzl, Pech), 58. Pech (Dzierkals), 60. Vopelka (Přikryl). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla - Komárek, Lhotský. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:2. Diváci: 4402.

Sestavy:

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Marcel, F. Pavlík, Rosandič, Piegl - Lev, Cingeľ, Doležal - Okuliar, Pilař, R. Pavík - Jergl, Lalancette, Perret - Kelly Klíma, Štohanzl, Moravec. Trenér: T. Martinec.

České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Percy, Šenkeřík, Hovorka, Bindulis, Kachyňa - Gulaš, Pech, Dzierkals - Valský, M. Hanzl, Čachotský - Přikryl, Toman, Koláček - Tomeček, Vopelka, Karabáček. Trenér: Čermák.