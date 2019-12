České Budějovice po výhře nad Přerovem vedou o 26 bodů

Praha - Hokejisté Motoru České Budějovice vyhráli ve 2. kole nadstavby první ligy ve skupině o pořadí v play off nad druhým Přerovem 9:3 a zvýšili svůj náskok v čele už na 26 bodů. Třetí Litoměřice utrpěly debakl 1:9 na ledě Poruby a zůstávají o skóre za Přerovem.

Motor si připsal devátou výhru za sebou a bodoval už ve 25. utkání v řadě. Po první třetině vedl 4:1, celkem využil šest přesilových her a další gól přidal v oslabení. Šesti body za gól a pět asistencí zazářil obránce Pavel Pýcha.

V utkání bylo navíc uděleno osm vyšších trestů a šest z nich inkasovali domácí. Předčasně do kabiny putovali za Motor Conor Allen a Niklas Pavel, za Přerov Jiří Krisl.

Poruba po šesti duelech bez bodu na konci základní části vyhrála podruhé za sebou. Na kanonádě proti Litoměřicím se podílel gólem a čtyřmi asistencemi Jan Hudeček, čtyři přihrávky nasbíral bek Dominik Rudl.

Na čtvrtém místě se udržel Chomutov, který prohrál na ledě pátého Vsetína 3:4 až v prodloužení a má před ním jednobodový náskok. V čase 61:16 rozhodl svým druhým gólem v utkání Vlastimil Dostálek.

Třetí porážku z posledních čtyř utkání utrpěla Slavia, která prohrála v Havířově 0:3. Branky vstřelili Lukáš Bednář, Jakub Doktor a Jakub Kotala. Gólman Aleš Stezka udržel počtvrté v sezoně čisté konto.

V boji o předkolo play off si nejvíce polepšil Frýdek-Místek, který vyhrál v Sokolově 7:4 a na celkově 10. pozici unikl o bod Prostějovu, který zvítězil na ledě deváté Jihlavy 4:3 v prodloužení.

2. kolo nadstavby první hokejové ligy:

O pořadí v play off:

Havířov - Slavia Praha 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky: 15. L. Bednář, 16. J. Doktor, 46. Kotala. Rozhodčí: Veselý, Ondráček - Gančarčík, Hanzlík. Vyloučení: 8:5, F. Seman (Havířov) 10 min. Bez využití. Diváci: 920.

Poruba - Litoměřice 9:1 (3:0, 5:0, 1:1)

Branky: 13. a 22. M. Špaček, 21. a 39. Gřeš, 24. a 27. Sikora, 9. T. Jáchym, 18. Slavík, 47. Hudeček - 51. Strejček. Rozhodčí: Dědek, Kašík - Axman, Hranoš. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 512.

Vsetín - Chomutov 4:3 v prodl. (1:0, 1:2, 1:1 - 1:0)

Branky: 42. a 62. Dostálek, 4. Hunkes, 36. Březina - 21. Rudovský, 29. Koláček, 53. Žovinec. Rozhodčí: Skopal, Fiala - Lukš, Novák. Vyloučení: 7:12. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2760.

Motor České Budějovice - Přerov 9:3 (4:1, 2:1, 3:1)

Branky: 16. a 36. J. Kloz, 17. a 48. Gilbert, 13. Pýcha, 18. Prokeš, 26. Šimánek, 53. Christov, 55. M. Novák - 4. T. Doležal, 22. Moučka, 51. Goiš. Rozhodčí: Grech, Valenta - Belko, Tvrdík. Vyloučení: 8:9, navíc Gilbert, M. Beránek oba 10 min., N. Pavel 5 min. a do konce utkání, Allen 10 min. a do konce utkání - Krisl 5 min. a do konce utkání. Využití: 6:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 6011.

Tabulka:

1. České Budějovice 32 28 0 3 1 152:66 87 2. Litoměřice 32 17 3 4 8 117:89 61 3. Přerov 32 16 5 3 8 89:68 61 4. Chomutov 32 18 1 2 11 104:83 58 5. Vsetín 32 16 3 3 10 101:85 57 6. Poruba 32 17 2 0 13 108:95 55 7. Slavia Praha 32 15 4 1 12 88:84 54 8. Havířov 32 16 1 1 14 80:72 51

O účast v předkole play off:

Jihlava - Prostějov 3:4 v prodl. (1:1, 2:2, 0:0 - 0:1)

Branky: 4. Skořepa, 30. A. Zeman, 32. Anděl - 16. a 29. Divíšek, 32. Žálčík, 65. Nouza. Rozhodčí: Kostourek, Sýkora - Štofa, Sedláček. Vyloučení: 5:5, navíc Račuk 10 min. a do konce utkání, J. Mrázek (oba Prostějov) 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 805.

Sokolov - Frýdek-Místek 4:7 (0:2, 1:3, 3:2)

Branky: 34. Kverka, 43. Osmík, 52. Kovařík, 60. Vracovský - 24. a 53. Kofroň, 7. Hrachovský, 16. Klimša, 30. Bartko, 33. Tomi, 47. Mikulík. Rozhodčí: Souček, Petružálek - Flegl, Horažďovský. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 625.

Kadaň - Benátky nad Jizerou 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Branky: 1. Wojnar, 33. Homer - 9. A. Dlouhý, 46. A. Najman, 55. Buchtela, 60. Havlín. Rozhodčí: Zubzanda, Šindel - Votrubec, Ševic. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 307.

Ústí nad Labem - Třebíč 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0)

Branky: 40. Smetana, 48. Vildumetz - 49. Vodný, 52. Šťovíček, rozhodující sam. nájezd Horký. Rozhodčí: Pavlovič, Pilný - Bosák, Hejl. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. Diváci: 505.

Tabulka:

1. Jihlava 33 14 1 7 11 82:77 51 2. Frýdek-Místek 32 10 6 3 13 102:92 45 3. Prostějov 32 11 3 5 13 92:107 44 4. Třebíč 32 11 4 2 15 81:86 43 5. Benátky nad Jizerou 31 7 7 2 15 80:102 37 6. Ústí nad Labem 32 8 2 4 18 79:119 32 7. Sokolov 32 5 1 1 25 90:137 18 8. Kadaň 32 4 0 2 26 60:143 14

Další program:

Pátek 20. prosince:

O pořadí v play off - předehrávka 3. kola:

17:30 Poruba - Chomutov.

Sobota 21. prosince:

O pořadí v play off - 3. kolo:

15:00 Slavia Praha - Vsetín,

17:00 Přerov - Havířov, Litoměřice - Motor České Budějovice.

O účast v předkole play off - 3. kolo:

17:00 Prostějov - Kadaň, Benátky nad Jizerou - Ústí nad Labem,

17:30 Třebíč - Sokolov.