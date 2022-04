České Budějovice otočily zápas s Bohemians a vyhrály 2:1

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic porazili ve 29. kole první ligy Bohemians 1905 2:1. Hosty poslal ve 20. minutě z penalty do vedení Roman Květ, ale po přestávky srovnal Mick van Buren a v 64. minutě dokonal obrat Lukáš Skovajsa. Jihočeši poskočili na deváté místo tabulky a mají jistotu, že nebudou muset hrát v nadstavbě skupinu o záchranu. Pražané jsou třináctí s náskokem jediného bodu na barážové pozice.

Jihočeši byli po většinu zápasu aktivnější. Ve 13. minutě v úvodní šanci mířil Škoda těsně vedle a stejný hráč pak o pět minut později hlavičkou trefil břevno. Z gólu se vzápětí na druhé straně radovali hosté. Po ruce českobudějovického Van Burena v pokutovém území nařídil sudí ve 20. minutě penaltu pro Bohemians, z níž Květ překonal Šípoše.

Jihočeši zůstali po obdržené brance chvíli zaskočení a ve 28. minutě mohl vedení hostů navýšit Fulnek, ale Šípoš jeho pokus vyrazil. Ve 39. minutě nabudila Dynamo vyrovnávající branka Van Burena. Nizozemský útočník se prosadil po Havlově hlavičce a prostřelil defenzivu Bohemians.

Jihočeši pak ve druhém poločase podruhé trefili břevno, na nějž se míč snesl v 62. minutě po Čoličově přímém kopu z přibližně 25 metrů. O chvíli později už ale domácí slavili. Po dalším přímém kopu vypálil bek Skovajsa a zaznamenal svůj druhý gól v české lize.

Domácí už náskok do konce utkání uhájili a zvítězili po třech kolech, z nichž vytěžili jen bod. Naopak Bohemians prodloužili sérii bez výhry na osm ligových duelů a ani ve třetím soutěžním zápase pod vedením trenéra Veselého nebodovali naplno.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Jsem moc rád, že jsme utkání zvládli. Povedl se nám úvod zápasu, vstoupili jsme do něj skvěle, jenže první nákop soupeře do vápna přinesl proměněnou penaltu. Bylo velmi důležité, že jsme dokázali vyrovnat ještě do konce prvního poločasu. O přestávce jsme hráčům opakovali, aby hráli trpělivě, že mají navrch. Ve druhém poločase se nám to vyplatilo a vstřelili jsme gól. Hráčům patří obrovský dík, podali výborný výkon a zvítězili jsme zaslouženě. Byli jsme rozhodně lepším týmem."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "V úvodu jsme přečkali příležitosti soupeře a šli jsme do vedení po proměněné penaltě. Asi klíčový moment celého zápasu přišel o pár minut později, kdy jsme nevyužili samostatného úniku na brankáře, protože jsem mohli jít do dvougólového vedení. Ve druhé půli měli domácí jednoznačně navrch. Když už to vypadalo, že jejich tlak přečkáme, inkasovali jsme druhou branku z přímého kopu. Musíme si ale přiznat, že domácí vyhráli naprosto zaslouženě."

Dynamo České Budějovice - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:1)

Branky: 39. Van Buren, 64. Skovajsa - 20. Květ z pen. Rozhodčí: Zelinka - Podaný, Pfeifer. ŽK: Valenta, Hora - Vondra. Diváci: 4113.

Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Králik, Havel, Skovajsa - Valenta, Čavoš (77. Hora) - Van Buren, Škoda (81. Hais), Brandner (81. Penner) - Mihálik (90. Novák). Trenér: Horejš.

Bohemians: Valeš - Dostál, Křapka, Vondra, Hašek - Jindřišek, Mareček (65. Köstl) - Fulnek (73. Kovařík), Hronek (65. Vaníček), Květ (56. Chramosta) - Bartek (56. Beran). Trenér: Veselý.