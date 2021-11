České Budějovice otočily v nájezdech zápas v Plzni a slaví třetí výhru v řadě

Plzeň - Hokejisté Českých Budějovic vyhráli ve 20. kole extraligy na ledě Plzně 4:3 po samostatných nájezdech a vyhráli již třetí zápas za sebou. Oplatili tak Indiánům porážku 3:4 po prodloužení z prvního vzájemného měření sil v této sezoně. Domácí sice na začátku třetí třetiny drželi vedení 3:1, ale hosté dokázali dvěma trefami během dvou minut skóre vyrovnat a druhý bod získali díky vítěznému nájezdu Martina Hanzla.

Gól a asistenci si připsal v dresu vítězů útočník Milan Gulaš, který se představil poprvé v dresu Motoru v Plzni, kde působil uplynulé čtyři sezony. Západočeši se ve třetí třetině museli obejít bez zraněného Ludwiga Blomstranda a nezvládli dvě přesilovky v nastavení.

Záhy po úvodním vhazování zahrozili směrem dopředu hosté, Holec ale zblízka nezakončil přesně. Vzápětí na druhé straně Bulíř po kombinaci s Thorellem pořádně protáhl Hrachovinu. Ve třetí minutě se už domácí radovali, když nahození Kindla šikovně tečoval mimo dosah gólmana Motoru kanonýr Blomstrand.

Rychle mohl vyrovnat Pech, z dobré pozici ale neprostřelil gólmana Svobodu. Poté tempo výrazně opadlo a obě mužstva se nedokázala prosadit ani při přesilových hrách.

Početní výhodu promarnili hosté také na začátku prostřední části a naopak v početní výhodě musel Hrachovina zlikvidovat šanci Dzierkalse. V pasáži plné osobních soubojů se kotouče zmocnil Gulaš a přesnou střelou pod horní tyč z pravého kruhu vyrovnal ve 30. minutě na 1:1.

Hráči Motoru se nadechli a za chvíli musel Svoboda vyrazit nebezpečný pokus Novotného z mezikruží. Indiáni následně naráželi na pevnou defenzívu soupeře, až ve 37. minutě při vyloučení Holce upravil Schleiss dorážkou Čerešňákovy střela na 2:1. Krátce před druhou sirénou ještě unikajícího Suchého zastavil jen za cenu faulu Pech, Bulíř ale trestné střílení neproměnil.

Po nervózním vstupu obou mužstev do závěrečné dvacetiminutovky zvýšil ve 45. minutě Jiříček po Bulířem vyhraném buly tvrdou střelou na 3:1. Hosté se snažili bleskově odpovědět, Hanzl ale v dobré pozici neuspěl. Nedovolený zákrok Kantnera už Motor v 51. minutě díky přesné střele Abdula z pravého kruhu využil. O dvě minuty později navíc plzeňský odchovanec Štich ranou od modré čáry srovnal na 3:3. Během hektického závěru třetí třetiny na šanci Vondrky zareagoval Suchý.

Střelecky aktivnější hosté v úvodu prodloužení nezužitkovali šance Novotného s Abdulem. Domácí ale poté promarnili dvě přesilové hry a bonusový bod zajistili Motoru úspěšní exekutoři penalt Hanzl a Valský. Indiáni Hrachovinu nepřekonali.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Baďouček (Plzeň): "Rychle jsme šli do vedení, ale musím upřímně říct, že Budějovice měly lepší pohyb a byly důraznější. My jsme byli pod neustálým tlakem. Všude nám scházel krok a taková ta šťáva z předchozích utkání. Bohužel jsme ztratili vedení 3:1 a o druhý bod jsme se připravili vlastní neschopností vytvořit si lepší pozici k zakončení při přesilovkách v prodloužení. Nájezdy jsou už loterie a nepovedly se nám. Nevycházejí nám bohužel už od přípravy."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Měli jsme slušný vstup do utkání. Soupeř nám gólem vzal vítr z plachet, potom jsme začali bruslit. Plzeň byla kvalitní a vybudovala si dvoubrankový náskok. Pak se asi báli a přestali bruslit. Ve třetí třetině jsme se vrátili zpět do utkání. Měli jsme dobrý pohyb a kluci našli cestu, jak vybojovat alespoň bod. V prodloužení jsme udělali několik chyb, ale kluci to sehráli dobře v oslabeních a i gólman nám udržel bod. Nájezdy byly štěstí. Nechal jsem vybrat hráče kolegy. Já se spíš staral předtím o oslabení v prodloužení."

HC Škoda Plzeň - HC Motor České Budějovice 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Blomstrand (J. Kindl), 37. Schleiss (Čerešňák, Dzierkals), 45. Jiříček (Bulíř) - 30. Gulaš, 51. Abdul (M. Hanzl, Bindulis), 53. Štich (Slováček, Gulaš), rozhodující sam. nájezd M. Hanzl. Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - Brejcha, Rampír. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 3217.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, Kremláček, Jiříček, Graňák, J. Kindl, L. Kaňák, Kvasnička - F. Suchý, Kodýtek, Kantner - Dzierkals, Mertl, P. Musil - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - Schleiss, F. Přikryl, M. Lang. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

České Budějovice: Hrachovina - Percy, Bindulis, R. Vráblík, Piskáček, Štich, Slováček, Bučko - Valský, D. Voženílek, Abdul - Gulaš, Pech, Holec - Chlubna, J. Novotný, Vondrka - Karabáček, M. Hanzl, T. Šoustal. Trenér: Modrý.