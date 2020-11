České Budějovice opět prohrály doma, s Olomoucí 2:4

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic prohráli v 22. kole extraligy s Olomoucí 2:4 a ani na osmý pokus v sezoně tak doma nevyhráli. Hanáci zápas rozhodli ve třetí třetině. Vítěznou branku vstřelil Jan Káňa, který si připsal i dvě asistence. Olomouc uspěla po třech prohrách.

Jihočeši se nechali v úvodu dvakrát vyloučit a více než minutové oslabení tři na pět nezůstalo bez odezvy v podobě vedoucího gólu hostů, když Knotek zblízka přesměroval za Paterova záda Káňovu nahrávku.

V 11. minutě jeli domácí dva na jednoho a debutující Bednář po spolupráci s Plášilem trefil tyčku. Za další tři minuty se otočilo skóre v rozmezí jednatřiceti vteřin. Nejprve v početní výhodě srovnal Gilbert střelou z nulového úhlu s využitím odrazu od povyjetého brankáře. Po chybě Hanáků v rozehrávce jel Karabáček sám na Lukáše a zblízka se nemýlil.

Ve druhé třetině chyboval také budějovický obránce Lytvynov a důrazný Kucsera na dva pokusy zblízka vyrovnal. Přesně v polovině základního času se Karabáček ocitl sám před Lukášem, ale stav se nezměnil. Zakrátko na protější straně neuspěl Valský před Paterou. Ve vlastním oslabení jeli Burian s Bambulou na jediného obránce Pýchu, ale kotouč zastavil Patera.

Za zbytečné vyloučení Vydareného krátce po zahájení třetí části zaplatil Motor inkasovaným gólem v oslabení. Nápřahem z pravého kruhu se prosadil Káňa. Jihočeši usilovali o vyrovnání, ale vůbec se jim nedařilo v útočné fázi, kde naráželi na výborně bránícího soupeře, který navíc vyrážel k nebezpečným protiútokům.

Pěknou střelou mohl v závěru zvýšit Gřeš, šanci měl také domácí Karabáček. Téměř dvě a půl minuty před koncem zkusil Motor power play, ale hosté se vymanili z drtivého obléhání a Kolouch čtvrtým gólem definitivně rozhodl o jejich výhře.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Prospal (České Budějovice): "Co jsme dnes předvedli, to má hodně daleko k extraligovému výkonu. Strašný začátek. Přijede soupeř, který se trápí v poslední době, a my mu nabídneme přesilovku pět na tři. Po právu jsme nejtrestanějším týmem v soutěži."

Jan Tomajko (Olomouc): "Budějovice jsou týmem, který má výborný pohyb, ale my jsme dobře přistoupili k zápasu. Pomohla nám využitá přesilovka pět na tři v úvodu, přestože jsme potom paradoxně dostali dva rychlé góly. Musím ale pochválit hráče. Bojovali a šli si za výsledkem. V závěru jsme měli trochu štěstí, ale šli jsme mu naproti."

Madeta Motor České Budějovice - HC Olomouc 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Gilbert (Plášil, Michnáč), 14. Karabáček (Jonák) - 3. J. Knotek (Káňa, Kucsera), 26. Kucsera (Káňa), 42. Káňa (Ondrušek), 59. Kolouch (Olesz). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Bryška, Axman. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2. Bez diváků.

České Budějovice: Patera - Plášil, Pýcha, Suchánek, Vydarený, Pavel, Lytvynov - Z. Doležal, R. Přikryl, M. Novák - Gilbert, Raška, Michnáč - M. Beránek, Venkrbec, Christov - L. Bednář, Jonák, Karabáček. Trenér: Prospal.

Olomouc: Lukáš - Valenta, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, A. Rutar, Ondrušek, T. Černý - Bambula, J. Knotek, Burian - Kucsera, Nahodil, Káňa - Valský, Kolouch, Olesz - Tomeček, Kusko, Gřeš. Trenéři: Tomajko a Moták.