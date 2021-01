České Budějovice opět doma uspěly a zdolaly Litvínov 4:3

České Budějovice - Hokejisté posledních Českých Budějovic zdolali v dohrávaném 12. kole extraligy Litvínov 4:3 a zvítězili na domácím ledě počtvrté za sebou. Bodovali tak celkově v pátém z posledních šesti utkání. Vítězným gólem a asistencí se na tom podílel ve svém 700. utkání v české nejvyšší soutěži slovenský obránce René Vydarený. Litvínov prohrál podruhé z uplynulých šesti duelů.

Severočeši nabídli domácím v úvodu tři přesilovky. V té první nastřelil Doležal tyčku a druhou využil českobudějovický tým za pouhých pět sekund. Od modré čáry se trefil kapitán Pýcha poté, co jeho spoluhráči vyhráli buly po levici Godly.

Při stejném počtu hráčů se hosté rychle zkonsolidovali a zasypávali brankáře Čiliaka množstvím střel, z nichž nejnebezpečnější vyslali Látal a Hanzl. Z jihočeského celku zahrozil při jednom z protiútoků Beránek.

Po první obrátce Jihočeši viditelně zvýšili aktivitu a brzy se dočkali druhého gólu. Prokeš dostal přihrávku na modrou čáru, kde byl úplně volný, popojel na hranici pravého kruhu a nekompromisně prostřelil Godlu.

Jenže potom domácí dostali trest za špatné střídání a když v oslabení navíc chyboval obránce Plášil, korigovali hosté lacino do odkryté branky díky Zdráhalovi. Několik minut byl lepší Litvínov, ale Motoru se vydařil protiútok a zblízka znovu zvýšil Allen. Krátce před druhou sirénou se blýskl Čiliak, jenž pravým betonem zmařil vyloženou šanci Fronka.

Další výborný zákrok vytáhl Čiliak ve třetím dějství proti Lukešovi. Potom nedosáhl na Látalovu trefu z bezprostřední blízkosti a lovil kotouč z branky, ale domácí střídačka využila trenérskou výzvu a rozhodčí po přezkoumání videa neuznali gól kvůli bránění gólmanovi ve hře. V pokračujícím tlaku Litvínova se nakonec zblízka prosadil Fronk a závěrečná pětiminutovka se proměnila v drama.

Hosté sáhli k power play, kterou však vyloučením pokazil Žejdl. Nakonec do prázdné branky pojistil náskok jubilant Vydarený od červené čáry. Jeho gól byl nakonec rozhodující, protože šest vteřin před sirénou ještě skóroval za hosty Lukeš.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Prospal (České Budějovice): "Měli jsme dobrý start do zápasu, pomohly nám tři přesilovky. Získali jsme vedení, se kterým se nám hrálo líp. Soupeř se ale probudil a my měli štěstí, že jsme pořád zůstávali o gól nebo dva napřed. Závěr byl z naší strany hodně kostrbatý a jsme rádi, že jsme získali tři body. Určitě nám to zvedne sebevědomí, ale výkon pořád není takový, jak bych si přál. Pořád jsou tam chyby. Dnes byly u hráčů, u kterých normálně nevznikají."

Vladimír Országh (Litvínov): "Prvních deset minut jsme byli ještě v autobuse. Třemi vyloučeními jsme dostali soupeře na koně. Celý zápas jsme byli pozadu v nasazení, soubojích, osobní statečnosti. Měli jsme ve hře i světlé momenty, ale celkově jsme zaostávali. Budějovický tým bojuje, bruslí, stále je aktivní. Tento aspekt mi u nás chyběl."

Madeta Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 5. Pýcha (M. Forman, R. Přikryl), 24. Prokeš (Jonák, Vydarený), 32. Allen (Karabáček, M. Toman), 60. Vydarený - 28. P. Zdráhal (Irving, Jarůšek), 54. Fronk (V. Hübl), 60. F. Lukeš (Demel, Balinskis). Rozhodčí: Hradil, Úlehla - Axman, Kis. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

České Budějovice: Čiliak - Plášil, Vydarený, Slováček, J. Suchánek, Allen, Pýcha - Jonák, Prokeš, Christov - Z. Doležal, D. Voženílek, M. Forman - Karabáček, M. Toman, Holec - P. Novák, R. Přikryl, M. Beránek - Ville. Trenér: Prospal.

Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Štich, Demel, D. Kolář - P. Zdráhal, Žejdl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Petružálek, M. Hanzl, M. Látal - Fronk, Helt, Zygmunt. Trenér: Országh.