České Budějovice odebraly čestné občanství kosmonautce Těreškovové

České Budějovice - České Budějovice odebraly čestné občanství kosmonautce z bývalého Sovětského svazu Valentině Těreškovové. Na dnešním zasedání o tom rozhodli městští zastupitelé. Pro bylo 32 ze 41 přítomných. Důvodem odebrání občanství jsou mimo jiné i současné aktivity bývalé kosmonautky, která podpořila invazi Ruska na Ukrajinu.

"Je to od nás, českobudějovických zastupitelů, to nejmenší, co můžeme v současné situaci kolem konfliktu na Ukrajině udělat," uvedl zastupitel Šimon Heller (KDU-ČSL). V současnosti pětaosmdesátiletá poslankyně ruské Státní dumy Těreškovová patří k nejoddanějším stoupenkyním ruského prezidenta Vladimira Putina. Prohlásila, že by tento člověk měl zůstat u moci tak dlouho, dokud mu to zdraví a zákony dovolí. Jako členka Státní dumy také podpořila invazi na Ukrajinu, kterou Rusko na konci února napadlo, válka stále trvá.

Někteří zastupitelé však byli proti návrhu na odebrání čestného občanství. "Ani o píď to nezlepší kvalitu života občanů ve městě," uvedl zastupitel Petr Braný (KSČM).

České Budějovice loni odebraly čestné občanství města Antonínu Zápotockému, Václavu Noskovi, Zdeňkovi Nejedlému a Zdeňkovi Fierlingerovi. Šlo o představitele Komunistické strany Československa, kteří byli ve vedoucích pozicích státu v 50. letech minulého století. V roce 2017 městští zastupitelé odebrali čestné občanství Klementu Gottwaldovi a Josifu Stalinovi. Rovněž tito politici patřili k symbolům let, kdy Komunistická strana Československa vládla zemi totalitním způsobem a prostřednictvím vykonstruovaných politických procesů likvidovala své odpůrce a kritiky.

Čestné občanství Českých Budějovic dosud získalo 118 lidí. Jako poslední tento titul obdržela v roce 1979 právě Těreškovová. Od té doby město čestné občanství nikomu neudělilo.