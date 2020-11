České Budějovice mají druhou výhru v sezoně, uspěly ve Zlíně

Zlín - Hokejisté posledních Českých Budějovic vyhráli ve 21. kole extraligy ve Zlíně 3:2, oplatili Beranům tři dny starou prohru 1:4 z vlastního ledu a oslavili ve svém třináctém utkání v sezoně teprve druhé vítězství. Nováček i díky dvěma gólům Alberta Michnáče opět uspěl venku a navázal na týden starou výhru z Ostravy nad Vítkovicemi 7:0. Berani prohráli pátý z posledních šesti duelů a podruhé za sebou vyšli doma naprázdno.

Jihočeši do utkání skvěle vstoupili a po 82 sekundách se ujali vedení. Pýcha převzal puk od Rašky, našel před brankovištěm Gilberta a kanadský útočník oslavil ve čtvrtém extraligovém utkání premiérovou branku.

V čase 2:58 hosté vedli už 2:0, když Honejskovo vyloučení potrestal už po osmi sekundách přesnou střelou z levého kruhu Michnáč. Zlínští v první části nezachytili tempo utkání, nepomohla jim ani početní výhoda po faulu Suchánka.

Hned po pauze měl na holi další úspěch Motoru Venkrbec, při Hufovi však stálo štěstí. V polovině duelu zahrozili i Berani, s Ferencovou ránou z mezikruží si ale poradil Čiliak, těsně mimo tři tyče zanedlouho zamířil i náhodný odraz od Novotného brusle.

Českým Budějovicím se povedlo na začátku třetí třetiny odskočit už do tříbrankového trháku, a i tentokrát se prosadil třetí útok hostí. Raška objel branku a předložil kotouč Michnáčovi, jenž už z hranice brankoviště neměl těžkou práci.

Zlínští ještě ve 47. minutě vykřesali naději poté, co do okryté branky skóroval po přihrávce Jakuba Svobody Herman. Další drama přinesla dlouhá power play domácích trvající téměř čtyři minuty. Na rozdíl jediného gólu snížil 102 sekund před koncem Sedláček, na víc už se ale Berani nezmohli. A to i proto, že v poslední minutě všechny čtyři pokusy Moravanů zblokovali hráči Motoru.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Měli jsme příšerný, strašidelný, hororový vstup do utkání. Myslel jsem si, že jsme seděli v autobuse my a ne soupeř. Přitom ten jel ze strašné dálky, ne padesát kilometrů. Tam se celý zápas rozhodl, a nebylo to poprvé. Borci začali hrát až v handicapu, bylo to šílené, nezasloužili jsme si vyhrát. Budějovice mají zaslouženě tři body. Hodně zbytečně jsme vylučovaní, dnes třikrát Honejsek, to plyne z našich přesilovek, které nám nejdou. Děláme to složité, chceme po dvou nahrávkách střelu a ta stejně nepřijde. Pak se ta frustrace projevuje takto. V neděli počítám už s Robertem Svobodou zpět na střídačce."

Václav Prospal (České Budějovice): "Pro nás jsou to velmi důležité tři body. Proti stejnému soupeři jsme nedokázali vyhrát u nás, ale dnes jsme chtěli podat daleko lepší výkon a být více produktivní, což se povedlo. Měli jsme super první třetinu, kdy jsme odskočili o dva góly, pak jsme chvíli vedli i o tři, ale nechali jsme se dostat pod tlak. Přestali jsme hrát na puku, zbytečně jsme udělali nějaké fauly a Zlín se postupně vracel do hry. Skóre je nakonec o fous pro nás, jsou to vynikající tři body."

PSG Berani Zlín - Madeta Motor České Budějovice 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 47. Herman (J. Svoboda, Řezníček), 59. P. Sedláček (Karafiát, D. Nosek) - 2. Gilbert (Pýcha, A. Raška), 3. Michnáč (A. Raška, Plášil), 44. Michnáč (A. Raška, Gilbert). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Hynek, Votrubec. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Bez diváků.

Zlín: Huf - D. Nosek, Řezníček, Ferenc, Suhrada, Gazda, M. Novotný, Dluhoš - Šlahař, Honejsek, Okál - J. Svoboda, Herman, Köhler - Kubiš, Karafiát, J. Ondráček - Václavek, P. Sedláček, Poletín. Trenér: Martin Hamrlík.

České Budějovice: Čiliak - J. Suchánek, Vydarený, Plášil, Pýcha, Pavel, Lytvynov - M. Beránek, Venkrbec, Christov - Z. Doležal, R. Přikryl, Martin Novák - Gilbert, A. Raška, Michnáč - D. Voženílek, Jonák. Trenér: Prospal.