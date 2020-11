České Budějovice impozantně ukončily čekání na první výhru

Ostrava - Hokejisté Českých Budějovic se na jedenáctý pokus po návratu do extraligy dočkali prvního vítězství. Jihočeši v duelu 19. kola vyhráli ve Vítkovicích 7:0, když o výsledku rozhodli pěti góly v rozmezí deseti minut prostřední části. Branku a tři asistence si připsal kapitán Pavel Pýcha. Svou první extraligovou nulu vychytal Jiří Patera.

Nováček nastoupil v Ostravě na led odvážně a úvodní střídání naznačila, že vstříc úspěchu hodlá jít aktivní hrou. Českobudějovickou kuráž ještě víc přiživila rychlá první branka, kterou v páté minutě vstřelil švihem pod horní tyčku Pýcha.

Domácí mohli s vývojem utkání udělat něco v přesilovkách. Jenže hned vzápětí prohospodařili čtyřminutové vyloučení Christova a pak i další hru pět proti čtyřem, ve které už byli nebezpečnější, ale hosté se dokázali ubránit.

Druhá část pak přinesla vítkovickou pohromu. Jihočeši na rozdíl od domácích nakládali s početními výhodami příkladně a hned tu první ve 24. minutě zužitkoval Doležal, který se trefil ranou od modré čáry. Když ve 27. minutě po nenápadné akci zblízka po ledě překonal Dolejše Jonák, domácí úplně "odešli".

Svou třetí přesilovku hosté znovu zúročili v gól a opět ho střelou od modré čáry dosáhl kapitán Pýcha, jehož příklep vyhnal Dolejše na střídačku.

Svoboda si ale ani nesáhl na puk a o 44 sekund později ho překonal Beránek, který i v obležení tří protihráčů dotlačil kotouč za čáru. Ale to ještě nebylo vše a v 34. minutě kanonádu Motoru podtrhl šestým gólem obránce Allen, který čítankově sehrál přečíslení s Voženílkem.

Po českobudějovickém brankostroji se zápas ve třetí části už je dohrával. Vítkovice alespoň mohly snížit, jenže nedokázaly zužitkovat ani dlouhou přesilovku pět na tři, a duel končily ve velké křeči.

Jak na to domácím hned vzápětí ukázal Novák, který ve stejné výhodě pohotově uklidil do vítkovické branky zblokovanou střelu Pýchy.

Hlasy trenérů po utkání:

Darek Stránský (Vítkovice): "Měli jsme úplně jinou představu. Chtěli jsme do utkání vstoupit agresivně, pokusit se dát nějaký gól a určovat tempo. To se bohužel nepodařilo, i když jsme k tomu měli několik přesilovek, a ráz utkání jsme nenastavili v náš prospěch. Druhá třetina byla totální kolaps. Tam bylo vše špatně. Důvodů je hodně, musíme si to rozebrat. Výsledek je jednoznačný. Náš vzkaz všem fanouškům je takový, že se to pokusíme hodit za hlavu a v Boleslavi to napravit."

Václav Prospal (České Budějovice): "Daleko lepší hodnocení než v minulých zápasech. Povedlo se nám vstřelit vedoucí gól, přežili jsme nějaká vyloučení a myslím, že od té doby jsme byli lepší. Myslím, že jsme si dnes to vítězství zasloužili a to skóre to indikuje. Jsme moc rádi za tři body."