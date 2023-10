České Budějovice gólem Alliho udolaly Karvinou

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic udolali v 11. kole první ligy v souboji celků ze spodních pater tabulky Karvinou 1:0. Jedinou branku vstřelil v 87. minutě Musa Alli. Jihočeši zvítězili po třech kolech, doma získali devět z dosavadních 10 bodů a v neúplné tabulce poskočili na 12. místo. Nováček z Karviné v druhém zápase po příchodu trenéra Juraje Jarábka na minulou výhru 5:2 nad Libercem nenavázal a klesl na předposlední pozici.

V oboustranně opatrném utkání o sobě dali jako první vědět hosté. V páté minutě zakončoval po individuální akci karvinský Iván, ale českobudějovický brankář Šípoš jeho pokus vyrazil na roh. Po něm se slovenský křídelník dostal k zakončení znovu, mířil však nepřesně.

Většinu ofenzivních akcí Dynamo táhl Alli, jenž se v 18. minutě dostal do slušné příležitosti, ale karvinský brankář Holec zasáhl. Největší šanci ke skórování měl v prvním poločase ve 28. minutě hostující Akinyemi, po přihrávce Fleišmana však z dobré pozice v pádu přestřelil.

Akinyemi se do nadějné možnosti dostal i v úvodu druhého dějství. Opět ale v klíčový moment selhal, tentokrát na hranici malého vápna vůbec netrefil míč po přihrávce od Ivána. Podařenou pasáž Karviné ze začátku druhé části mohl zužitkovat i Čavoš, bývalý hráč Dynama ale nedokázal zareagovat na chybu brankáře Šípoše po rohovém kopu.

Jihočeši poté přidali. V 72. minutě nařídil sudí Kvítek penaltu po zákroku karvinského Krčíka na Alliho ve vápně, následně však po zásahu videorozhodčího verdikt zrušil kvůli předchozímu ofsajdu domácích.

Českobudějovičtí byli v závěru nadále nebezpečnějším týmem a v 84. minutě chybělo Šigutovi pár centimetrů k tomu, aby hlavičkoval z malého vápna. Za tři minuty už se Dynamo dočkalo. Střídající Adediran prodloužil dlouhý nákop na rozběhnutého Alliho, jenž přetlačil Krčíka a překonal Holce. Nigerijský křídelník si připsal druhou ligovou branku za Jihočechy po příchodu z Brna.

Českobudějovičtí poprvé v tomto ročníku nejvyšší soutěže udrželi nulu. S Karvinou neprohráli pošesté z dosavadních sedmi vzájemných ligových duelů. Slezané zůstávají jediným týmem, který ještě v sezoně nezískal venku ani bod.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Uvědomovali jsme si, že Karviná odehrála v minulém kole výborný zápas proti Liberci. Věděli jsme, že to nebude jednoduché utkání. Byla to od nás taková hodinářská práce, kdy trpělivě čekáte a byli jsme za to odměněni. Proto myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. I když v prvním poločase nebyla naše předfinální fáze úplně ideální. Bohužel se nám před zápasem zranil Ondrášek, který má naštípnutý meniskus. V pondělí půjde na operaci a bude asi čtyři týdny chybět. V minulém kole ve Zlíně se nám nelíbil Adediranův výkon, proto jsme ho teď nezařadili do základní sestavy. Dnes přišel ve druhé půli a zápas oživil. Střelec jediného gólu Alli je pro nás klíčový hráč. Má velkou kvalitu a řekl bych, že na ligu je to nadstandardní hráč."

Juraj Jarábek (Karviná): "Chtěli jsme zde uhrát minimálně bod a myslím si, že jsme se na soupeře připravili dobře. V první části nám chyběla předfinální fáze a finální přihrávka, ale i tak jsme nepouštěli domácí do zakončení. Ve druhé půli to bylo vyrovnané, ale fotbal nám dnes ukázal svou škaredější tvář, když jsme po jednom nakopnutém míči dostali gól. Dnes to bylo kdo s koho, České Budějovice byly šťastnější. Domácí se po dvojnásobném vystřídání dostali do mírného tlaku, ale z toho gól nedali. Prosadili se z takové jednoduché akce, což by se nám stávat nemělo."

Dynamo České Budějovice - MFK Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 87. Alli. Rozhodčí: Kvítek - Vlček, Vyhnanovský - Všetečka (video). ŽK: Hellebrand, Alli, Zápotočný (asistent trenéra) - Memič, Budínský. Diváci: 2249.

Č. Budějovice: Šípoš - Sladký, Matouš Nikl, Králik, Trummer - J. Hora (61. Suchan), Čermák - Šigut (90. Osmančík), Hellebrand (90. Havel), Alli (90.+3 Hubínek) - Skalák (61. Adediran). Trenér: Marek Nikl.

Karviná: Holec - Čurma, Krčík, Svozil, Fleišman - Moses (62. Traoré), Čavoš (80. Boháč) - Memič (72. Antovski), Bartl (46. Budínský), Iván - Akinyemi (62. Doležal). Trenér: Jarábek.