České Budějovice chtějí i bez dvou opor navázat na podzimní výkony

České Budějovice - Bez dvou nejvýraznějších hráčů vstoupí fotbalisté Českých Budějovic do jarní části první ligy. Dynamo v zimní přestávce opustili stoper Maksym Talovjerov, který přestoupil do Slavie, a útočník Fortune Bassey, jenž odešel do týmu maďarského mistra Ferencváros Budapešť. Trenér Jihočechů David Horejš přesto věří, že tým naváže na podzimní výkony a průběžné osmé místo v tabulce.

"Rádi bychom uhájili pozici, kterou jsme si zatím vybojovali. Ale nechci mluvit o nějakých konkrétních výsledcích a plánech. Nerad říkám, co je náš cíl. Máme určité nároky na hru a hlavně chci vidět, že se tým posouvá," uvedl Horejš.

Jeho svěřenci mají po podzimu na osmém místě tabulky 25 bodů a ztrácejí jediný bod na šestou příčku, která po základní části znamená účast v elitní nadstavbové skupině o titul. "Tabulka je mimořádné vyrovnaná. Na šesté místo máme ztrátu jednoho bodu, ale zase na druhou stranu na 10. příčku máme náskok jen tři body," poznamenal Horejš.

Přes zimu tým posílil obránce Maksym Matvejev. V nejbližších dnech by do Českých Budějovic měl dorazit i ghanský stoper Ishaku Konda, jenž by měl v klubu hostovat do léta. "Je to perspektivní hráč. Chceme poznat jeho charakter i přístup, proto se jedná o hostování s opcí, které případně v létě změníme v přestup," uvedl sportovní ředitel Jihočechů Tomáš Sivok.

Podle vedení klubu Matvejev a Konda splňují předpoklady hráčů, s nimiž chce Dynamo pracovat. Jihočeši věří, že by oba mohli v budoucnosti výhodně zpeněžit. "Podařilo se nám to například teď s Fortunem Basseyem. V létě jsme ho zapracovali do kádru, on prokázal neskutečnou formu a byl z toho historicky rekordní přestup Dynama. Touto cestou bychom chtěli jít," uvedl Sivok. Bassey přestoupil do Ferencvárose podle neoficiálních zdrojů za 37 milionů korun.

České Budějovice zahájí jarní část sezony v sobotu domácím duelem se Spartou. "Moc se na zápas těšíme a teprve až samotná soutěž ukáže, jak na tom opravdu jsme. Jediné, co mě mrzí, že na utkání kvůli koronavirovým opatření nesmí diváci," řekl Horejš. Dodal, že úvod jarní části bude pro jeho svěřence velkým testem. Po Spartě je čeká duel na hřišti Hradce Králové a následně domácí zápas s Plzní.