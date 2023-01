České biatlonistky zajely 5. místem nejlepší štafetu sezony, vyhrály Norky

Ruhpolding (Německo) - České biatlonistky Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Markéta Davidová a Lucie Charvátová byly páté ve štafetě v Ruhpoldingu. Je to jejich maximum v aktuální sezoně Světového poháru, v předchozích závodech skončily šesté a sedmé. Zvítězily Norky, do čela závodu je dostala na třetím úseku Marte Olsbuová Röiselandová, jež se vrací po vleklých zdravotních problémech.

Stejně jako při minulé štafetě v Hochfilzenu rozbíhala závod loňská juniorská mistryně světa Voborníková. "Byla jsem nemile překvapená, že budu podruhé za sebou rozjíždět. Z prvních úseků jsem vždycky strašně nervózní. Přijde mi to hrozná zodpovědnost," svěřila se v rozhovoru pro Česku televizi.

Na střelnici si počínala výborně, dobíjela jen jednou vleže. Na trati na nejlepší něco ztratila, ale navzdory čtyřicetisekundové ztrátě předala jako šestá. "Jsem ráda, že ve stojce ta nula byla a byla jsem to schopná předat v kontaktu," ocenila nejmladší členka českého kvarteta.

Jislová v prvním kole v běhu nestačila a propadla se před střelbou na deváté místo. "Tušila jsem, že se tady pojede fakt hodně rychle, a ještě si nejsem jistá, na co úplně mám. Doufala jsem, že někoho potkám a bude mi určovat tempo," řekla biatlonistka, která pak už ztrácela v běhu méně. A počínala si excelentně na střelnici, ani jednou neopravovala. "Na střelnici mi to hezky sedělo. Myslím, že mi to střílelo i dobře rychle. S tímhle jsem úplně spokojená," pochvalovala si.

Týmová jednička Davidová od ní převzala štafetu na pátém místě s dvacetisekundovou ztrátou na stupně vítězů. Když musela dvakrát dobíjet vleže, nepolepšila si. "Z tý ležky jsem trošku zklamaná. Myslím, že dneska to půjdu řešit s Egilem, protože o těch ranách nevím a nevěděla jsem o nich ani v individuálu. Bude tam někde chyba, ale nevím kde," řekla, než se vydala na konzultaci s trenérem Egilem Gjellandem.

Vestoje chybovala Davidová jednou a posunula se na průběžnou třetí příčku. Tu ale v souboji s Němkou Sophií Schneiderovou neudržela a předala jako čtvrtá "V posledním kole už trošku nebyly síly. Ona jela moc dobře, jezdí dobře celou sezonu. V posledním kole byla lepší," uznala Davidová.

Finišmanka Charvátová tentokrát svoji roli zvládla. Na trati se rychle propadla za švýcarské kvarteto, ale jinak běžela po nemoci solidně. Zvládla i nepříjemnou situaci při střelbě vestoje, kdy z prvních pěti ran dvakrát minula. Obě ale napoprvé opravila, takže se tentokrát vyhnula trestnému kolu. "Mám radost, protože to bylo zase napínavé na té stojce. Byla jsem tak na hraně se svými silami, že jsem přestala přemýšlet, což vlastně pomohlo," oddechla si. Pochválila i týmové kolegyně. "Myslím, že můžeme být velmi, velmi spokojené s tímto výsledkem," dodala.

První polovinu štafety rozjely nejlépe Francouzky, které ale pak doplatily na dvě trestná kola debutantky v této disciplíně Sophie Chauveauové. Tím se dostaly do čela Norky, které po poslední střelbě Ingrid Landmark Tandrevoldové vedly téměř o tři čtvrtě minuty. V závěrečném kole se k nim německá finišmanka Denise Herrmannová-Wicková přiblížila na patnáct sekund. Třetí skončily Italky.

Světový pohár v Ruhpoldingu vyvrcholí v neděli závody s hromadným startem.

Ženy - štafeta (4x6 km): 1. Norsko (Knottenová, Femsteineviková, Röiselandová, Tandrevoldová) 1:08:17,3 hod. (0 tr. okruhů + 6 dobíjení), 2. Německo (Weidelová, Voigtová, Schneiderová, Herrmannová-Wicková) -15,3 (0+10), 3. Itálie (Comolaová, Vittozziová, Passlerová, Wiererová) -33,5 (0+4), 4. Švýcarsko -36,3 (0+10), 5. Česko (Voborníková, Jislová, Davidová, Charvátová) -57,6 (0+7), 6. Francie -1:20,1 (2+9).