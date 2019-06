České basketbalové výběry 3x3 zvládly vstup do Evropských her

Minsk - Čeští basketbalisté i basketbalistky v disciplíně 3x3 úspěšně zvládli vstup do Evropských her v Minsku. Ženy porazily v úvodním zápase skupiny B Maďarsko 20:19 v prodloužení, muži přehráli ve skupině D Nizozemsko 18:16.

Dramatický byl zejména duel žen. O rozhodující bod se proměněným trestným hodem postarala Monika Satoranská, deseti body se pod českou výhru podepsala Kamila Hošková.

"Jestli to byly nervy na konci? Věděla jsem, že střílím šestky dvě, takže když první nedám, mám ještě druhou. Docela to šlo," usmívala se po zápase Satoranská.

V základní hrací době utkání skončilo nerozhodně 18:18, v prodloužení poté šlo o to, který tým jako první získá dva body. Česká čtveřice Hošková, Satoranská, Denisa Harapesová a Alžběta Levinská prohrávala 18:19 a byla bod od porážky, po sérii neúspěšných dvoubodových hodů ale Češky vyrovnaly a po faulu na Satoranskou rozhodly.

"Prodloužení jsme nezahrály úplně chytře. Říkaly jsme si, že musíme hodit trojku, ale bylo to dost zběsilé. Pak to na sebe naštěstí vzala Denisa, najela a vyrovnala. Poté jsme byly lepší v doskocích a z toho přišel i faul," řekla sestřenice nejlepšího českého basketbalisty současnosti Tomáše Satoranského.

Nejvýraznější postavou utkání byla Hošková, která týmu pomohla svými body smazat náskok soupeřek, které vedly 4:1 a 10:5. "Snažily jsme se to koš po koši dohnat a utrhnout se, nějak to ale nešlo. Až v prodloužení se to podařilo. Asi jim i trošku docházely síly, protože my jsme byly čtyři a ony tři. To nám pomohlo," řekla Hošková, která si pochvalovala prostředí Palova areny, ve které se v Minsku hraje. "Oproti tomu, když hrajeme venku, tak tady nefouká vítr a nesvítí nám do očí," uvedla.

Dalšími soupeřkami českých basketbalistek budou hráčky Rumunska, které na úvod prohrály s Německem. "Je fajn, že se nám podařilo na začátku nakopnout sebevědomí," pochvalovala si Hošková. Případná druhá výhra už může českému týmu zajistit postup do čtvrtfinále.

Muži začali dobře, dostali se do vedení až 8:2, ale poté Nizozemci zejména díky úspěšným trojkám jejich náskok snižovali a 95 sekund před koncem se jim podařilo vyrovnat na 15:15. Češi pak ale soupeři opět odskočili a vyhráli.

"Zvládnout první zápase je důležité v každém sportu. My se s tím v sezoně trošku potýkáme, máme problém, že v prvním zápase se nedostaneme do rytmu a rychle prohráváme. Dnes jsme to ale zvládli," oddechl si Michal Křemen, který je v sedmatřiceti letech nejzkušenějším hráčem českého výběru.

"Důležité bylo, že se nám vydařil vstup. Ale zapařili jsme hodně šoupáků, asi pětkrát jsme nedali bod úplně volní z pod koše. To nás může stát v dalších zápasech výhru. A taky jsme mohli lépe pokrýt některé jejich střely," řekl Křemen, který se pod výhru podepsal pěti body.

Další zápasy čekají Čechy až v neděli, kdy se utkají s Lotyšskem a Německem. "Z profi okruhu jsme zvyklí, že hrajeme dva i tři zápasy za den, takže to není nic, co by se nedalo zvládnout," řekl Vladimír Sismilich, který byl dnes s šesti body nejlepším hráčem.

Evropské sportovní hry v Minsku:

Basketbal 3x3:

Muži:

ČR - Nizozemsko 18:16.

Ženy:

ČR - Maďarsko 20:19 v prodl.