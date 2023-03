České basketbalistky budou hrát na ME s Izraelem, Belgií a Itálií

Lublaň - České basketbalistky se na červnovém mistrovství Evropy utkají v základní skupině B v Tel Avivu vedle domácího Izraele také s Belgií a Itálií. Rozhodl o tom dnešní los v Lublani, kde turnaj vyvrcholí. V případě úspěchu se do hlavního města Slovinska budou svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové stěhovat na čtvrtfinále.

"Je to finálový turnaj, kde si moc nejde vybírat soupeře. Ze soupeřů z prvního koše pro nás byla Belgie nejpříznivější. Ze druhého koše jsme si přály asi víc Řekyně, ale i Italky jsou hratelný soupeř. Ve finále si myslím, že bude rozhodovat zápas s Izraelem. Tam to bude nejvyrovnanější. Já budu doufat, že to dopadne dobře pro nás. Já budu dělat vše pro to, abychom ten zápas vyhrály a postoupily ze skupiny," uvedla reprezentační pivotka Natálie Stoupalová v tiskové zprávě České basketbalové federace.

Český tým byl před losem nasazen do třetího koše spolu s Velkou Británií, Černou Horou a Slovenskem, na které tak nemohl v základní skupině narazit. Dopředu si jej jako partnerskou zemi vybral do své skupiny Izrael, který byl ve čtvrtém koši spolu Maďarskem, Lotyšskem a Německem.

Z druhého koše nemohl výběr trenérky Ptáčkové narazit na druhého pořadatele Slovinsko, takže variantami vedle Itálie byly Turecko a Řecko. Z nejvýše nasazených nemohly Češky dostat obhájkyně triumfu Srbky, které si vybral jako partnerský tým do druhé skupiny v Lublani slovinský pořadatel. Vedle Belgie tak připadaly v úvahu Španělsko a Francie.

Turnaj se bude hrát od 15. do 25. června. Dvě skupiny a dva duely kvalifikace o čtvrtfinále budou hostit Tel Aviv a Lublaň, kde se pak budou hrát všechna čtvrtfinále, obě semifinále a duely o medaile i o páté až osmé místo.

Ve skupině A v Tel Avivu se představí Černá Hora, Lotyšsko, Španělsko a Řecko, z nich vzejdou pro týmy ze skupiny B soupeři pro kvalifikaci o čtvrtfinále. "Skupina A je kromě Španělek otevřená a případný zápas s někým z těchto soupeřů by mohl být zajímavý. To jsme ale hodně daleko a nechci předbíhat. My se musíme soustředit na naši skupinu a pak teprve na 'kříž'. Důležité bude uspět v naší skupině. To bude náš hlavní cíl," podotkla Stoupalová.

Češky do turnaje vstoupí ve čtvrtek 15. června zápasem proti Itálii, s kterou se naposledy utkaly v kvalifikaci na minulý EuroBasket. Nejprve ji v listopadu 2019 v Cagliari porazily 62:52 a o rok později s ní prohrály v Rize 63:69.

O den později čeká reprezentantky Belgie, s níž hrály o postup na předminulé ME. V únoru 2018 ji v Praze zdolaly 53:48 a v listopadu stejného roku prohrály v Kotrijku 62:66.

Zápas s domácím Izraelem je na programu v neděli 18. června. S ním se utkají po dlouhé době. Naposledy to bylo v červnu 2011 při vstupu do ME v Bydhošti a Češky vyhrály 72:56.

Vítězky skupin postoupí přímo do čtvrtfinále a další dva celky budou hrát kvalifikaci. Pro poslední týmy turnaj skončí. Takto se to stalo Češkám předloni ve Štrasburku, kde zůstaly ve skupině D za domácí Francií, Ruskem a Chorvatskem a celkově obsadily 15. místo.

"Tlak tam trochu cítit je. Na minulých turnajích se nám postoupit nepodařilo. Tady ale cítím šanci a vidím, že skupina je pro nás velmi hratelná. I v kvalifikačních utkáních jsme ukázaly, že dokážeme hrát dobrý basket. Máme svoji kvalitu a věřím, že si to přeneseme i na tento turnaj," dodala Stoupalová.

V Tel Avivu bude zápasy hostit Menora Mivtachim Arena pro 10.383 diváků a v Lublani Arena Stožice pro 12.480 fanoušků. Kvalifikace o čtvrtfinále se odehraje v Tel Avivu 19. června a v Lublani o den později. Čtvrtfinále jsou na programu 22. června a po jednodenní pauze pak turnaj vyvrcholí o víkendu 24. a 25. června.

Los mistrovství Evropy basketbalistek 2023 ve Slovinsku a v Izraeli (15. až 25. června):

Skupina A (Tel Aviv): Černá Hora, Lotyšsko, Španělsko, Řecko.

Skupina B (Tel Aviv): Belgie, Itálie, Česko, Izrael.

Skupina C (Lublaň): Německo, Velká Británie, Slovinsko, Francie.

Skupina D (Lublaň): Turecko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko.