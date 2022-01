České akcie letos posílí, ale méně než loni, míní analytici

Praha - České akcie letos posílí, ovšem méně než v roce 2021, kdy hlavní index pražské burzy stoupl o 39 procent. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Mírně podle nich porostou ceny akcií bank, u cenných papírů ČEZ bude záležet na vývoji cen komodit. Loni šlo o největší roční růst tuzemských akcií od roku 2005. Index PX skončil na svém dlouholetém maximu, výše byl naposledy v září 2008.

"Předpokládám, že pražská burza letos mírně posílí, nezopakuje však svůj meteorický vzestup z roku 2021. Mnoho titulů se nachází poblíž dlouhodobých maxim, další růst kurzů proto bude komplikovanější," řekl ČTK analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Také podle analytika Komerční banky Bohumila Trampoty by české akcie mohly dále růst. Prostředí je stale příznivé. "Zdá se, že v Evropě bude uvolněnější než za mořem. Nicméně je tu stále koronavirus a také různé geopolitické situace. Takže obchodování může být více rozkolísané. Nacházíme se v prostředí prudce rostoucích úrokových sazeb. To bude jistě pozitivní pro bankovní sektor. A také vysoká cena elektřiny bude mít pozitivní vliv na energetické společnosti," uvedl.

Fenomenální výkonnost akcií z pražské burzy se v roce 2022 nepochybně již nebude opakovat, uvedl analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal. Pro rok 2022 čeká výkonnost indexu mezi minus pěti a plus deseti procenty.

Dohnal očekává pokračování růstu u akcií ČEZ, podle toho, jak firma zveřejní svoje předprodeje pro roky 2023 a 2024. Předpokládá stagnaci Komerční banky, protože růst korunových sazeb je u konce. Čeká mírný nárůst u Erste Group vzhledem k dalšímu nárůstu sazeb v Rumunsku a Maďarsku, tedy v zemích, kde Erste podniká. Úrokové sazby v zemích typu Polska podle něj naopak budou spíše přítěží pro akcie pojišťovny VIG. Na růst kurzu by pak Dohnal sázel zejména u akcií České zbrojovky a Pilulky.

Pfeiler odhadl, že posílí banky, zejména Komerční banka. Vyšší sazby v ČR se propisují do nárůstu reinvestičních výnosů z úložek u ČNB. Méně významný růst podle něj předvedou akcie Erste. Ty totiž zhodnocovaly výrazněji v roce 2021 a zároveň působí i v jiných zemích eurozóny, kde se bankovní sektor nenachází v tak dobré kondici jako v ČR. Pro Monetu představuje hlavní faktor cena, kterou navrhuje PPF v rámci nové transakce, uvedl. "Zhodnocovat by měly i akcie ČEZ. K růstu však dojde v pouze případě, pokud zůstanou ceny energetických komodit během roku zvýšené," dodal Pfeiler.

Makléř Wood & Company Vladimír Vávra růstový potenciál stále spatřuje u akcií ČEZ. Také on předpokládá, že jejich cenu by i nadále mohl tlačit vzhůru růst cen energetických komodit. "V prvních měsících bychom měli být svědky pozitivního vývoje také u akcií bank. Jednak v očekávání výplaty zadržených dividend z minulých let a dále také pod vlivem lepšícího se hospodaření, kdy růst základních úrokových sazeb významně zvýší úrokové výnosy bank," uvedl.