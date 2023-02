České a slovenské hokejové legendy v pátek připomenou olympijský triumf z Nagana

Praha - Bývalí vynikající hokejisté české i slovenské historie se v pátek představí v pražské O2 areně v exhibičním utkání legend, které se uskuteční u příležitosti oslav 25. výročí českého vítězství na olympijských hrách v Naganu. Zlatý tým by na ledě měli zastupovat Jaromír Jágr, Robert Reichel, Milan Hejduk, David Moravec, Libor Procházka a Roman Čechmánek. Dalších šest hráčů má doplnit jednoho z trenérů Slavomíra Lenera na střídačce.

"Opravdu moc se těším. Zvlášť, pokud je to v kontextu výročí největšího úspěchu našeho hokeje. Pro nás všechny je to bezvadná příležitost se sejít, ale neznamená to, že se nepopereme o vítězství. Nedáme klukům ze Slovenska nic zadarmo. Rivalita tam bude, byť v současnosti už spíše taková kamarádská," uvedl Martin Ručinský, který bude jedním z hokejistů, kteří se posunou do trenérské role. Stejně jako Martin Straka nebo Jaroslav Špaček.

V českém týmu se vedle zlatých olympioniků představí například Patrik Eliáš, Václav Varaďa, David Výborný nebo Petr Nedvěd. Ve slovenském dresu nastoupí Ján Lašák, Ľubomír Višňovský, Marián Hossa, Marián Gáborík, Michal Handzuš, Miroslav Šatan nebo Žigmund Pálffy.

Páteční souboj bude zároveň odvetou za zářijovou akce "Legendy jsou zpátky", kdy Češi v Bratislavě vyhráli 5:4. "Pokusím se postavit ten úplně nejsilnější tým, jaký je možné postavit z hokejových důchodců na Slovensku. Věřím, že se to všechno podaří a českým hokejistům oplatíme tu prohru z našeho ledu, kde už se v závěru hrálo prakticky naplno, střílelo se příklepem a bylo to celkem vyhrocené," uvedl Višňovský na listopadové tiskové konferenci.

Součástí akce budou i autogramiády, které začnou v 16 hodin ve fanzoně u O2 areny, a další doprovodný program. Úvodní buly vhodí momentálně zraněný hvězdný útočník Jakub Voráček z Columbusu.

"Tak jako bylo české vítězství v Naganu jedinečným dnem, tak by měl být unikátní i tento slibovaný hokejový zápas. Chceme, aby si hokej všichni užili," řekla Andrea Bársony z pořádající agentury Eniva.