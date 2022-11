Češkám bude v Poháru Billie Jean Kingové chybět zraněná Krejčíková

Glasgow - České tenistky se musejí ve finálovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové obejít bez jedničky Barbory Krejčíkové. Bývalá světová dvojka se dnes omluvila kapitánovi Petru Pálovi kvůli zraněnému zápěstí. Náhradu za ni Pála povolávat nebude. Češky vstoupí do soutěže ve čtvrtek zápasem proti Polsku, o den později je čeká v základní skupině tým USA. Postoupí pouze vítěz skupiny.

"Bohužel musím oznámit, že Bára nebude v týmu kvůli zranění. Bolí ji levé zápěstí. Už před semifinále Turnaje mistryň mi říkala, že ji to bolí víc, že asi nebude moci hrát dvouhru, ale že debla zvládá. Poté ale šla na magnetickou rezonanci a teď mi volala z Londýna, že tam je nález. Vzhledem k tomu, aby se to nehoršilo, se rozhodla nenastoupit," řekl novinářům Pála.

Aktuálně 21. hráčka světa Krejčíková měla v Glasgow vytvořit deblový pár s Kateřinou Siniakovou. S ní letos vyhrála tři grandslamové tituly a naposledy se probojovala do finále Turnaje mistryň.

"Zklamání je velké. Těšila jsem se, že budu reprezentovat a po víceméně vydařeném tripu do Ameriky předvedeme formu i v Glasgow. Jsem smutná z toho, jak se to sešlo. Je to pro mě hodně hořké," řekla na dálku po telefonu Krejčíková.

Zápěstí ji bolelo od zářijového turnaje v Tallinnu. "Od té doby jsem hrála s tejpem. Dalo se s tím ještě hrát, ale během posledního týdne v Americe se už bolest stupňovala tak, že jsem ji cítila i přes prášky. Jsem z toho hodně špatná," litovala Krejčíková a vysvětlila, že ji zranění limituje především při hraní bekhendu.

Loňská dvojnásobná vítězka Roland Garros musela vynechat část sezony i na jaře, kdy kvůli zranění lokte nehrála tři měsíce. Po návratu vyhrála se Siniakovou Wimbledon a US Open. Ve dvouhře triumfovala na podzimních turnajích v Tallinnu a Ostravě.

Český tým zůstane v Glasgow ve složení Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová, Karolína Muchová a Siniaková. "Jde o to, aby si zahrála Katka a dali jsme hlavy dohromady, kdo bude zítra hrát dvouhry a čtyřhry. Uděláme vše pro to, abychom porazili Polsko, a poté uvidíme před Amerikou," řekl Pála.

Definitivní nominaci oznámí kapitán v den zápasu. Uzávěrka je v 16:00 SEČ, hodinu před startem prvního duelu. "Diskuze bude asi večer širší. Čekali jsme, že čtyřhra bude jasná a že se jen pobavíme, kdo by měl hrát dvouhry. Je to ale nejlepší pár světa (Siniaková/Krejčíková) a je to komplikace, ale zase je dobré, že všechny holky, co tu jsou, umí hrát čtyřhru a už ji hrály. Jde o to teď vybrat nejlepší volbu," dodal Pála.

Skupina A: Švýcarsko - Itálie 1:0 po úvodní dvouhře Teichmannová - Cocciarettová 6:3, 4:6, 7:6 (7:5), Bencicová - Paoliniová 7:5, 6:3. Skupina B: Belgie - Slovensko 0:2 po dvouhrách Bonaventureová - Kužmová 2:6, 6:7 (7:9), Zanevská - Schmiedlová 7:5, 2:6, 3:6. 17:00 USA - Polsko, Španělsko - Kazachstán.