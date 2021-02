Česká zbrojovka se dohodla na koupi amerického Coltu

Praha/Uherský Brod (Uherskohradišťsko) - Skupina CZG - Česká zbrojovka Group SE (CZG) podepsala konečnou dohodu o převzetí americké společnosti Colt Holding Company LLC. Oznámila to dnes firma. Podle smluvních podmínek CZG získá stoprocentní podíl v Coltu za 220 milionů dolarů (4,7 miliardy Kč) v hotovosti a dále za 1,098.620 nově vydaných kmenových akcií CZG.

Colt Holding Company LLC je mateřskou společností amerického výrobce zbraní Colt’s Manufacturing Company LLC. CZG bude akvizici financovat z hotovostních zdrojů včetně prostředků z nedávné primární veřejné nabídky akcií a z plánované emise dluhopisů. Transakci musejí schválit regulační orgány, její vypořádání se očekává v první polovině letošního roku.

"Toto spojení je strategickým krokem pro obě společnosti. Akvizice společnosti Colt, ikonické značky a etalonu na trhu ozbrojených složek i na civilním trhu v celosvětovém měřítku, přesně zapadá do naší strategie stát se lídrem v odvětví výroby střelných zbraní a klíčovým partnerem pro ozbrojené složky," uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti CZG Lubomír Kovařík. "Jsme hrdí na to, že můžeme do našeho portfolia zařadit Colt, který stojí bok po boku americké armády již více než 175 let," dodal.

CZG upozornila na to, že díky převzetí získá další významné výrobní kapacity ve Spojených státech a v Kanadě a rozšíří svou světovou zákaznickou síť. Colt je dlouhodobým dodavatelem americké armády a prostřednictvím své kanadské dceřiné společnosti taktéž výhradním dodavatelem malých zbraní vojenským složkám v Kanadě.

"Vyhlídky na toto strategické spojení nás velmi těší. V posledních pěti letech jsme dosáhli v provozních a finančních výsledcích Coltu historického obratu a tento důležitý společný krok s CZG nám umožní využít významné příležitosti k růstu," uvedl generální ředitel společnosti Colt Dennis Veilleux.

CZG je jedním z předních evropských výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. Ve svých provozech v České republice, USA a Německu zaměstnává zhruba 1650 lidí.