Láhaur (Pákistán) - Pákistánský soud dnes poslal na osm let a osm měsíců do vězení Češku Terezou Hlůškovou zadrženou loni v lednu na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Informovala o tom pákistánská televize Geo. Mladá Češka dostala kromě trestu odnětí svobody také pokutu ve výši 113.000 pákistánských rupií (asi 18.200 Kč). České ministerstvo zahraničí ČTK zprávu potvrdilo.

Verdikt oznámil soud v pákistánském městě Láhaur. Kromě Češky byl obžalován ještě jeden muž, který není z České republiky a kterého soud zprostil viny. Soudního stání na místě sledovala zástupkyně českého velvyslanectví v Islámábádu. Zatím není jasné, zda se Hlůšková proti rozsudku odvolá.

Pákistánští celníci zadrželi dívku loni 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru.

Pákistánský zpravodajský portál UrduPoint dnes napsal, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (24 milionů Kč).

Podle pákistánského tisku osobám, které jsou usvědčeny z pašování více než deseti kilogramů drog, hrozí v Pákistánu doživotní vězení či trest smrti. Ten se ale podle dřívějších vyjádření české diplomacie zpravidla neuplatňuje vůči cizincům. Za pašování méně než deseti kilogramů narkotik je v zemi až desetiletý trest vězení.

České konzulární statistiky uvádějí, že v loňském roce bylo v zahraničí ve vazbě či výkonu trestu 943 občanů České republiky, z toho 111 za drogové delikty.

Pokud odsouzená požádá o předání k výkonu trestu do vlasti, pak Česká republika učiní všechny nezbytné kroky, aby se takové předání mohlo uskutečnit, řekl ČTK zástupce ředitele tiskového odboru Černínského paláce Robert Řehák.

V současné době však Praha nemá s Islámábádem uzavřenou smlouvu o předávání vězňů, kterou Pákistán podle svého právního řádu potřebuje. Česko s Pákistánci o této dohodě jedná.

Soudní proces s českou občankou se v Láhauru vlekl více než rok a provázely ho četné odklady. Nejčastějším důvodem odročení byla nepřítomnost některé z důležitých osob, ať už svědků, státního zástupce, obhájce či přímo soudce. Občas byly důvody z evropského pohledu kuriózní - jednou byl kupříkladu soud odročen kvůli zvýšeným bezpečnostním rizikům, která v Láhauru vznikla během kriketového turnaje.

Pákistánská televize Geo ke své dnešní zprávě o verdiktu připojila videonahrávku, na níž je vidět, jak Češka pláče. Případ pákistánská média po celý rok bedlivě sledovala a opakovaně Hlůškovou označovala za profesionální modelku.

Portál Urdu Point dnes uvedl, že "českou modelku" ve vězení znepokojovalo mimo jiné to, že hodně přibírá na váze. Za uplynulý rok to údajně bylo deset kilogramů. Češka prý prohlásila, že první věcí, kterou udělá po návratu do vlasti, bude návštěva posilovny.