Česká výprava v Tokiu bude v úterý znovu spoléhat hlavně na vodní slalom

Tokio - Po stříbru Lukáše Rohana bude český vodní slalom v úterý znovu ve hře o medaili díky kajakářce Kateřině Minařík Kudějové. Tři české tenistky a oba páry budou bojovat o čtvrtfinále a tři plavci o postup do finále, na něž má největší šanci Barbora Seemanová na kraulařské dvoustovce. V Tokiu budou rozdělovat dalších 22 medailových sad.

Kudějová s průběhem letošní sezony nemůže být spokojená, na mistrovství Evropy a na Světovém poháru v Praze neprošla do finále, ale v nedělní kvalifikaci zvládla nástrahy olympijského kanálu bez chyby a čas jí vynesl šesté místo. S velkou převahou vyhrála Australanka Jessica Foxová, sedminásobná mistryně světa, která jako jediná úspěšně kombinuje obě slalomářské disciplíny. Ztráta české kajakářky, která má zlato z MS v roce 2015, na medailové pozice však nebyla propastná. Semifinále je na programu v 7:00 SELČ, finále s desítkou nejlepších o hodinu a čtvrt později.

Z českého tenisového tria bude mít jednoznačně nejtěžší úkol Markéta Vondroušová, která se utká s domácí favoritkou Naomi Ósakaovou, s níž dosud nehrála. Turnajová dvojka zatím soupeřkám povolila jen deset gamů. Ani Barbora Krejčíková Belindu Bencicovou na kurtech zatím nepotkala a lze očekávat vyrovnaný zápas, protože Švýcarka je v žebříčku hned za českou vítězkou Roland Garros. Karolína Plíšková má s Italkou Camilou Giorgiovou bilanci 3:2 a 62. hráčce světa může oplatit červnovou prohru z Eastbourne.

Jediný český zástupce v mužské dvouhře Tomáš Macháč narazí ve druhém kole na Argentince Diega Schwartzmana, nasazeného jako číslo osm. O poznání lehčí to budou mít české hráčky v deblu, kde by jim čtvrtfinále nemělo uniknout.

Barbora Seemanová potvrdila na kraulařské dvoustovce roli nejrychlejší Evropanky a s přehledem prošla do semifinále sedmým časem. Cesta do středečního finále povede jen přes výkon na úrovni jejího českého rekordu, za nímž v rozplavbě zůstala o 11 setin. Do semifinále polohového závodu na 200 metrů z posledního postupového místa nečekaně proklouzla i Kristýna Horská. Ve večerním bloku pak absolvuje Jan Micka rozplavbu na 800 m volný způsob, vstupní čas ho řadí na 14. místo, do finále půjde osm plavců.

Hodně přivstat si budou muset triatlonistky, jejichž závod kvůli očekávanému vedru odstartuje už v půl sedmé ráno místního času. V cíli se pak objeví kolem 1:30 SELČ a mezi 56 závodnicemi jsou i Vendula Frintová a Petra Kuříková. Favoritkami jsou Švýcarka Nicola Spirigová, pro niž jsou to již páté hry, a dvojnásobná mistryně světa Flora Duffyová, která má šanci získat vůbec první olympijské zlato pro Bermudy.

Na trať pro horská kola v Izu vyjedou v 8:00 bikerky a bylo by velkým překvapením, kdyby nevyhrála Francouzka Loana Lecomteová, která v této sezoně ovládla všechny čtyři závody Světového poháru a pokaždé s velkým náskokem. České barvy bude reprezentovat Jitka Čábelická.

Česká olympijská účast v úterý v Tokiu: 1:30 triatlon – předpokládaný cíl závodu žen: Frintová, Kuříková 3:30 plavání - semifinále 200 m volný způsob ženy: Seemanová, 4:58 semifinále 200 m polohový závod: Horská 4:00 tenis - dvouhra muži 2. kolo: Macháč – Schwartzman (Arg.), dvouhra ženy 3. kolo: Krejčíková - Bencicová (Švýc.), cca 6:00 Plíšková - Giorgiová (It.), Vondroušová - Ósakaová (Jap.), cca 12:00 čtyřhra ženy 2. kolo: Karolína Plíšková, Vondroušová – Pigossiová, Stefaniová (Braz.), Krejčíková, Siniaková – Badosaová, Sorribesová (Šp.) 6:15 sportovní střelba - vzduchová puška smíšená družstva - kvalifikace: Hrčkulák, Šarounová 7:00 vodní slalom - K1 ženy semifinále: Minařík Kudějová 8:00 cyklistika - horská kola ženy: Čábelická 13:49 plavání - rozplavby 800 m volný způsob muži: Micka