Praha - Pokud by bylo ukončeno střídání času, podle kabinetu by měl být nastálo zaveden zimní čas. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) to vyplynulo z debaty vlády. Variantu podporuje i sám Babiš a doporučují jí vědci, kteří se zabývají výzkumem biologických rytmů.

Vláda o věci diskutovala v závěru dnešního jednání v reakci na iniciativu Evropské komise ukončit příští rok povinné střídání času. Rakouské předsednictví v pondělí navrhlo členským zemím EU odložit konec až na rok 2021. Podle Babiše není příliš jasné, kde by se o problematice mělo dál diskutovat. Předpokládá, že se o ní bude mluvit na půdě Evropské rady.

Babiš dnes řekl, že z vyjádření členů kabinetu pochopil, že jsou pro zavedení ustáleného standardního, tedy zimního času. "Je to z různých praktických i zdravotních důvodů," uvedl. Jako příklad zmínil to, že "se dětem nechce chodit v létě spát, kdy je ještě po 21:00 světlo."

Vědci, kteří se zabývají výzkumem biologických rytmů a jejich ovlivněním světlem, doporučují zavedení zimního času. V úterní tiskové zprávě to uvedl Fyziologický ústav Akademie věd ČR (AV ČR). Zimní čas podle výzkumů zlepšuje kvalitu spánku, je zdravější pro lidské srdce a má pozitivní vliv na tělesnou hmotnost, píše se ve zprávě. Prokázána je také jeho souvislost se snížením spotřeby alkoholu a tabáku i nižším výskytem nádorových onemocnění.