Češka v Súdánu viděla postřelené demonstranty, situace je podle ní nejistá

Chartúm/Praha - V Súdánu je po pondělním převratu cítit obrovská nejistota a nervozita. V rozhovoru s ČTK to dnes řekla politoložka Linda Piknerová, která v září přijela do Súdánu v rámci expedice po stopách legendární cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Piknerová je nyní v hlavním městě Chartúmu. Střelbu při pondělních demonstracích slyšela i přes zavřená okna, ze střechy domu viděla, jak nad městem stoupá kouř z hořících pneumatik, a dostala se také na jednotku intenzivní péče, kam odvezli zraněné.

Situace je podle Piknerové nepřehledná i kvůli výpadkům internetového připojení. Poznamenala, že průjezd městem znemožňovaly zátarasy z dlažebních kostek, které armáda dnes odstraňuje. Dnes viděla také několik otevřených obchodů.

"V pondělí ráno jsme vstali a pohledem z okna jsme zaznamenali, že se něco děje a taky, že ne všude fungoval internet. Šli jsme ven před byt, který máme pronajatý, a tam jsme dostali informaci, že proběhl tentokrát už úspěšný převrat, který tedy představitelé toho převratu neoznačují termínem převrat, což je takové typické," poznamenala Piknerová. Dodala, že události v pondělí spustily Jednotky rychlé podpory (RSF), nikoliv regulérní armáda.

Do Súdánu Piknerová spolu s kolegou cestovatelem Tomášem Vaňourkem přijela autem 21. září přes hranici s Egyptem. Ve stejný den v Súdánu došlo k neúspěšnému pokusu o převrat. Vzhledem ke špatnému internetovému připojení se to dozvěděla se zpožděním po příjezdu do Chartúmu. Bez připojení se Češi ocitli také po pondělním převratu.

"Teď jsme na Wi-Fi, která někde funguje a někde ne. Jediným zdrojem informací jsou buď lidé přímo na ulici, kteří přes Wi-Fi rozesílají informace o tom, co se děje...a protože tady v Chartúmu máme známé, tak se k nám informace dostávají buď takto nebo prostřednictvím vysílání televize Al-Džazíra," uvedla Piknerová. Dodala, že internetové připojení bylo odpojeno v pondělí nad ránem a dnes se mohla připojit přes Wi-Fi ve firmě známého.

Atmosféru v Súdánu politoložka označila za velmi nejistou a plnou očekávání. "Je cítit obrovská nervozita a nejistota ohledně dalšího vývoje," řekla. Jako příklad uvedla na dnešek ohlášené znovuotevření mezinárodního letiště v Chartúmu. Protože civilní zaměstnanci vyhlašují protestní generální stávku, je podle ní otázkou, zda bude letiště možné provozovat.

Piknerová nyní žije v blízkosti místa, kde se v pondělí odehrály protesty, a kousek od nemocnice, kam vozili zraněné. "Střelbu slyšíte i při zavřeném oknu a vidíte, jak hoří pneumatiky v různých částech Chartúmu, v pondělí jsme ze střechy viděli, jak z jednotlivých čtvrtí stoupá dým," poznamenala. "Dostali jsme se na JIPku, kam v pondělí odvezli zraněné z demonstrací- jeden z nich už byl mrtvý ... Tady nejsou novináři a tím, že působíme, jak působíme, a vypadáme, jak vypadáme, tak jsme se v pondělí dostali na místa a podařilo se nám vyfotit a natočit věci, které se jiným nepodařily," řekla. "Ta střelba není náhodná, jeden z lidí, který v pondělí zemřel, měl čistý průstřel hlavy," dodala.

Jak dlouho v Súdánu zůstane, Piknerová neví. "Jsme uklidňováni, že situace, která tady nastává, je spíše politická než bezpečnostní, že se tady hraje o politické směřování země," uvedla. Dodala, že je v kontaktu s českým zastupitelským úřadem v Káhiře i španělskou ambasádou v Chartúmu, kterou má za rohem.