Česká Třebová (Orlickoústecko) - Česká Třebová na Orlickoústecku plánuje rozšíření expozice věnované velorexům. Tříkolové vozítko vymysleli českotřebovští rodáci bratři Stránští. Stávající expozice je malá a zaslouží si větší prostory, ČTK to řekla ředitelka muzea Jana Voleská. Město s rozšířením souhlasí a na únorovém zastupitelstvu schválilo přípravu projektu, vyčlenilo na něj 215.000 korun.

"Chceme rozšíření expozice udělat co nejdřív. Mohlo by to být už v příštím roce," řekla ČTK starostka Magdalena Peterková (Koalice pro Českou Třebovou). Expozice velorexů je v současnosti na dvoře v přestavěné garáži, kam se vejde šest vozítek a dětský simulátor. Muzeum disponuje čtyřmi dalšími vozidly, které se do stávajícího prostoru nevejdou, další si chce půjčit od občanského sdružení Velorex Tým Praha - Lysice.

"Velorex je spjatý s naším městem, chceme tento fenomén co nejlépe dokumentovat. Chceme budovu stavebně rozšířit a vybudovat větší expozici, ukázala by celou vývojovou řadu, prototypy a vývojové větvě vozítka," řekla ředitelka.

Expozice včetně dalších částí muzea pochází z roku 2012, kdy město dokončilo opravy a rekonstrukce nového zázemí kulturní instituce. Nová expozice by měla také ukázat proces výroby a kolik ruční práce obsahovala. Interaktivní část by měla zaměstnat smysly návštěvníků. "Aby ucítili atmosféru výroby, aby viděli, jak to vypadá, jak to zní," řekla Voleská.

Současná expozice popisuje zrod a vývoj populárního vozítka OS-KAR, později nazývaného Velorex. První název byl zkratkou kára na ose, druhý král kol. Lidé ho ale nazývali různě, hadrák, hadraplán i stan na kole.

Expozice sleduje též životní osudy obou konstruktérů Františka Stránského a jeho bratra Mojmíra, kteří vozítko vyráběli malosériově, později výrobu stát znárodnil. František v roce 1954 havaroval a na následky zranění zemřel. Mojmíra v roce 1955 z výrobního družstva vyloučili.

Muzeum vystavuje téměř celou vývojovou řadu od prototypu přes Velorex 16/250, 16/175, 16/350 až po čtyřkolový Velorex 435-0. Mimo tuto řadu stojí vozítko Super-laminát, konstrukční počin Mojmíra Stránského a jeho kolektivu. Jedná se o prototyp čtyřkolového vozidla s laminátovou karoserií.