Česká televize zveřejnila sedm finalistů národního kola ČR soutěže Eurovize

Praha - Česká televize oznámila sedm finalistů národního kola ČR hudební soutěže Eurovize (ESC). Hlasovat pro jednoho z nich bude možné od 7. do 15. prosince. O přízeň fanoušků i odborné poroty se utkají Annabelle, Elis Mraz, Jordan Haj x Emma Smetana, Giudi, Skywalker, The Valentines a We Are Domi. Soutěžní skladby dnes zveřejní na digitálních streamovacích platformách a 7. prosince budou publikovány i live verze jednotlivých písní. Vítěze oznámí 16. prosince. Novináře tom dnes on-line informoval vedoucí projektu Kryštof Šámal.

Fotogalerie

O vítězi národního kola rozhodne porota spolu s hlasy fanoušků z České republiky a nově i ze zahraničí na oficiální hlasovací ESC aplikaci nebo na webu. Porota bude mít padesátiprocentní podíl na celkovém hlasování. Dalších 25 procent utvoří hlasy českých fanoušků a 25 procent hlasující ze zahraničí. Vítěz národního kola postoupí do jednoho ze dvou semifinále, která se uskuteční v Turíně 10. a 12. května příštího roku. Finále se bude konat 15. května.

O přízeň fanoušků za Česko usiluje zpěvačka Anabelle s písní Runnin‘ Out Of F* Time. Další zpěvačka Elis Mraz (Eliška Mrázová) si skladbu Imma Be napsala a produkovala sama. Třetí soutěžní skladba By Now je od hudebníků a skladatelů, kteří vystupují sólově i dohromady, v národním kole pod značkou Jordan Haj x Emma Smetana. O strachu zakořeněném v každém člověku zpívá Giudi, česká umělkyně žijící v Itálii, ve skladbě Jezinky. Na fanoušky rockové muziky bude spoléhat čtyřčlenná kapela Skywalker soutěžící se skladbou Way Down. Hradecké trio The Valentines nabídne píseň Stay or Go. Poslední soutěžní skladba Lights off je od elektro popové kapely We Are Domi.

Vítězem mezinárodní písňové soutěže Eurovize se letos stala italská rocková skupina Maneskin. Českou republiku v nizozemském Rotterdamu zastupoval zpěvák a tanečník Cristo (Ben Cristovao) s písničkou Kemama. Do finále nepostoupil.

Soutěž se pořádá každoročně od roku 1956. Česká republika se Eurovize poprvé zúčastnila v roce 2007. Už v roce 1968 se soutěže v Londýně zúčastnil Karel Gott, reprezentoval tehdy ale Rakousko. Česká televize, respektive Československá televize, ještě nebyla členem pořádající organizace.

Tuzemským interpretům se v Eurovizi zatím příliš nedaří. Rocková kapela Kabát se v roce 2007 umístila na posledním místě, o rok později skončila Tereza Kerndlová jen o jedno místo lépe. Poté, co kapela Gipsy.cz zůstala v roce 2009 bez bodu, čeští hudebníci tuto soutěž na několik let opustili. Návrat se uskutečnil až v roce 2015, kdy Česko reprezentovali Marta Jandová a Václav "Noid" Bárta. Před pěti lety se do finále Eurovize poprvé dostal český zástupce - zpěvačka Gabriela Gunčíková obsadila 25. místo. V roce 2017 tuzemsko reprezentovala Martina Bárta, která neuspěla v prvním semifinále. Mezi nejlepší se naopak v roce 2018 dostal Mikolas Josef, který ve finále získal pro ČR dosud nejlepší umístění, šesté místo. Josef vystoupil s vlastní písní Lie To Me a uspěl především hlasy diváků. Česká indie-popová kapela Lake Malawi o rok později skončila se skladbou Friend of a Friend na jedenáctém místě.