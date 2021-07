Česká televize v Brně přes léto natáčí dětský seriál o Mendelovi

Brno - Tři děti vybíhají z kláštera. Je krásné počasí, přesto najednou začíná pršet. Takhle vypadá jedna ze scén nového seriálu České televize Tajemství pana M., který na obrazovkách kanálu ČT:D přiblíží dětem Johanna Gregora Mendela nejen jako zakladatele genetiky, ale také jako zájemce o včelařství, astronomii a meteorologii. ČTK to sdělila mluvčí brněnského studia ČT Hana Orošová.

Natáčení začalo na začátku července a potrvá až do poloviny srpna. Do vysílání pak seriál poputuje v březnu při příležitosti 200. výročí Mendelova narození. "Nemůžeme dětem vyprávět jednotlivá fakta ze života Gregora Mendela, to by je nezaujalo. Snažíme se držet důležitých historických skutečností, které jsou zasazené do příběhu," vysvětlila kreativní producentka seriálu Svatava Šenková.

Skupina dětí objeví zahradu uprostřed města a v ní zvláštního muže, který vypadá jako z jiné doby. Muž se v moderním světě špatně orientuje a děti skrz něj postupně objeví osobnost slavného přírodovědce. Jeho identita je celou dobu tajemstvím, dětští hrdinové zažívají nejrůznější dobrodružství a až na konci osmidílného seriálu si spojí podobnost muže s Mendelem.

"Mendelův příběh je jedinečný. Fascinace dávnými pokusy a objevy, jejich propojování se současnými možnostmi děti inspiruje a motivuje. Zároveň v nich buduje pozitivní vztah k vědě," řekl autor scénáře a režisér Pavel Šimák.

Roli neznámého muže hraje Pavel Kříž. "Moje postava je tajemná. Děti neví, kdo je pan M. a přichází na to až během dílů seriálu," sdělil herec. Kromě něj si v seriálu zahrají Jaroslav Plesl, Pavel Šimčík nebo Zdena Herfortová. V hlavních dětských rolích se představí Kamila Vamberová, Jan Šťáva a Theo Schaefer, kterého diváci znají jako Tomáše z rodinného seriálu ČT Kukačky.

Pro dětské herce je zdlouhavé natáčení náročnější než pro dospělé, což se projevuje i na jejich režimu. "Máme tu kouče, který je v mezičase připravuje na jednotlivé scény a obrazy a také je trošku rozptyluje. Děti potřebují při natáčení dodržovat trochu jiný režim přestávek," uvedla Šenková.

Většina natáčecích lokalit se pojí s Mendelem. Natáčelo se v jeho rodném domě, Mendelianu nebo na Mendelově univerzitě, další scény jsou v plánu v laboratořích a také v Oslavanech, kde vznikne skleník podle původního Mendelova návrhu. Dnes se natáčelo na Mendelově náměstí v Brně, které se v tomto období opravuje. "Narážíme zde na zvukový diskomfort, ale je to pro nás cenná autentická lokace, kterou nemůžeme vytvořit na jiném místě nebo dokonce v ateliéru," poznamenala Šenková.