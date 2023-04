Česká televize uvede nový cestopisný seriál Stopy Járy Cimrmana

Praha - Česká televize 3. května odvysílá premiérový první díl seriálu Stopy Járy Cimrmana. Herec Miroslav Táborský v něm provází místy v České republice, do kterých tento fiktivní český velikán Jára Cimrman vetkl svůj odkaz. V pořadu s ním vystoupí mimo jiné osobnosti Divadla Járy Cimrmana jako Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka, Petr Brukner, Ondřej Vetchý nebo Jan Hraběta.

"Přípravou na Stopy Járy Cimrmana byl dokument o Miloni Čepelkovi," uvedl režisér a scénárista Patrik Ulrich. "Během natáčení jsem se ho zeptal, co se za pětapadesát let existence Divadla Járy Cimrmana změnilo. On mi smutně odpověděl, že ho žádné další zajímavé profesní impulsy nečekají. Tak jsem mu nabídl, abychom udělali něco nového. A když jsem si uvědomil, kolik je míst Járy Cimrmana po celé republice, řekl jsem si, že cestopisná série je tím projektem, který by členy souboru mohl zajímat. A oni řekli ano," řekl tvůrce seriálu.

Odkazů na Járu Cimrmana jsou po republice podle Ulricha desítky, ne-li stovky. V šestici zhruba pětadvacetiminutových dílů se budou účinkující například rozhlížet z majáku, od něhož je to k moři stovky kilometrů, budou pít z Cimrmanova léčivého pramene nebo navštíví místo, kde slavný Čech údajně explodoval při návratu z mělnického trhu ve svém vynálezu - autě s motorem na stlačený vzduch a vodu.

"Najezdil jsem toho a nachodil docela hodně, což mi nevadilo, ačkoliv ježdění na některých vozidlech nebylo jednoduché," řekl průvodce cestopisem Táborský, který díky nápadu režiséra Ulricha napříč díly střídá dopravní prostředky, od mopedu až po loď nebo letadlo.

"Ten moped, co je v prvním díle, hned po konci natáčení přišel o zbytek poslední brzdy. Nebo jsem řídil Velorex, což byla na jednu stranu zábava, na druhou stranu si představte, že vás v létě ve třiceti stupních posadí v bundě do zavřeného stanu s horkým motorem za zády. Ten motor byl navíc upravený tak, že byl strašně silný, ale brzdy zůstaly původní. Na to jsem přišel až během druhé jízdy," popsal se smíchem Táborský.

Jako spoluautor scénáře je mezi tvůrci uvedený i Zdeněk Svěrák, ačkoliv podle svých slov byl spíše "škrtačem". "Já jsem vždycky dostal díl a ten jsem prosvětlil a některé věci doporučil k vyhození," řekl. Dodal také, že ho těší, že se nenaplnilo proroctví jeho dlouholetého kolegy a spoluzakladatele Divadla Járy Cimrmana Ladislava Smoljaka, který řekl, že publikum Járy Cimrmana zestárne společně s jeho tvůrci.

"Ono je to zajímavý, že ten Cimrman, který byl zpočátku, jak by řekl (bývalý prezident) Zeman, pro 'pražskou kavárnu', získal tak širokou obec ctitelů, které provokoval k vlastní fantazii," odpověděl Svěrák na dotaz, zda znal všechna místa připomínající Cimrmana.

"A ti lidi to mnohdy dělají bez našeho souhlasu. Třeba já kolikrát souhlasím s tím, aby si někdo mohl na svoji chalupu napsat, že tam Cimrman přenocoval. Protože proč by tam nepřenocoval? A zase je hodně chalup, na kterých je napsáno, že 'tady Cimrman prokazatelně nikdy nebyl'," dodává Svěrák.