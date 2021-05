Česká televize připravuje detektivky, pokračování pohádky i dokument o Bohdalové

Praha - Česká televize (ČT) připravuje nové projekty i pokračování starších. Vrací se například seriál Případy 1. oddělení. Novinkou je pořad Pečení na neděli, jehož průvodkyní bude vítězka první řady soutěže Peče celá země Petra Burianová. Chystá se i pokračování úspěšné pohádky Tajemství staré bambitky a vinou pandemie odsunutý dokument režiséra Jiřího Stracha věnovaný Jiřině Bohdalové. Novináře o tom dnes informoval generální ředitel ČT Petr Dvořák.

"Začít bychom měli natáčet o prázdninách. Doufám, že už brzy otevřou divadla, protože ji nechci točit jenom jak povídá, ale i v pracovním prostředí. Chtěl bych z toho udělat velký dokument, který zachytí Jiřinu (Bohdalovou) a její vzpomínky a že mi řekne všechno, tak by to mohlo být celkem výbušné," řekl ČTK režisér Strach. "Když jsme dokument odkládali, řekla mi, že to nevadí, že to uděláme třeba k její stovce. Prohlásila, že ona se toho dožije, ale hlavně, abych se toho dožil já," dodal.

Mnoho připravovaných seriálů má u diváků oblíbené kriminální téma. Patří mezi ně šestidílná minisérie Devadesátky popisující vyšetřování klíčových případů první poloviny devadesátých let nebo třídílná minisérie z kriminalistického prostředí hlavního města Prahy Docent, jehož ústřední postavou je docent Stehlík v podání Ivana Trojana. Další krimisérii, tentokrát natáčenou v Ostravě, nabídne projekt Stíny v mlze. Jednotlivé epizody diváky zavedou do různorodých sociálních skupin od dětského gangu ze sídliště, k youtuberům, motorkářům, pašerákům nebo realitním makléřům. Kriminální zápletku bude mít i televizní série Jana Hřebejka a Petra Jarchovského s pracovním názvem Pozadí událostí, ve které je vyšetřováním případu pověřena pětatřicetiletá kriminalistka, která žije v partnerském vztahu se ženou.

V dokumentu René režisérka Helena Třeštíková nadále sleduje myšlení a jednání člověka na pokraji společnosti. Film Nahoře i dole, který sleduje osudy letců prchajících v roce 1939 po obsazení Československa z okupované vlasti, aby za ni mohli bojovat v cizině, bude založen čistě na archivních materiálech z britských, českých a dalších zahraničních archivů. Příběh slavného českého skladatele vypráví ve filmu Můj život s Bohuslavem Martinů jeho žena Charlotte v podání Terezy Hofové. Skladatele v dokumentu ztvární Petr Stach.

Žánr rodinných snímků zastoupí dobrodružný komediální seriál Špunti na cestě, jehož první klapka padne 17. května. "Novou a velice výraznou postavou seriálu, která se v předloze, tedy úspěšném filmu, který vidělo v kinech téměř půl miliónu diváků, neobjevila, je strejda Karel. Bývalý rocker a zvukař bigbítových kapel, jehož si zahraje Miroslav Donutil," podotkl Josef Viewegh, kreativní producent. Komediální seriál Hlavně to zdraví, v němž se mimo jiné objeví Simona Stašová, nabídne příběhy lidí, kteří se vyrovnávají s různými chorobami.Pro dětské diváky ČT připravuje pokračování úspěšné pohádky Tajemství staré bambitky 2, která měla na obrazovkách premiéru 25. prosince 2011. V pokračování se objeví Tomáš Klus, Veronika Khek Kubařová nebo Ondřej Vetchý. Novinkou pořadu Večerníček budou animované příběhy Aničky a Pepíka.

Stanice ČT loni v celodenním vysílání zůstaly mezi lidmi nad 15 let nejsledovanější a svůj podíl zvýšily nad 30 procent. Meziročně se zvýšil zhruba o 0,9 procentního bodu na 30,86 procenta. Druhé u této skupiny diváků zůstaly stanice skupiny Nova, podíl na sledovanosti jim ale klesl na 27,09 procenta. Třetí Prima si polepšila na 24,78 procenta.