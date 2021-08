Česká televize připravila na podzim čtyři desítky nových dokumentů

Praha - Aktuální společenská témata, portréty známých osobností i významná výročí jako 100 let Československé obce legionářské nebo 1100 let od úmrtí svaté Ludmily připomene na podzim Česká televize v nových dokumentech. Autorské snímky nabídnou třeba portrét písničkáře Jana Nedvěda, příběh českého disentu pohledem zvenčí nebo zprávu o tuzemském anarchismu. Podzimní dokumenty a publicistické pořady dnes představilo vedení ČT.

"Máme za sebou období, které ovlivnilo všechny sféry života, kulturu nevyjímaje. I přes ztížené podmínky, které dramaticky měnily natáčecí plány, se nám podařilo připravit pro diváky 38 nových počinů i premiérová pokračování úspěšných publicistických pořadů," řekl generální ředitel České televize Petr Dvořák.

"Naše tvůrce zajímaly dopady uzavřených škol – na děti, rodiče a učitele, i dopady karantény na živnostníky. Nevyhýbali se ale ani tématu duševního zdraví, stavu psychiatrických léčeben či otázce paliativní péče. A to jak z pohledu pacientů, tak i zdravotnického personálu a terénních pracovníků," doplnil Dvořák. Dokumentaristka Tereza Engelová ve snímku Škola v bodě nula poodhalí výzvy, se kterými se budou školy a žáci po roce v on-line světě potýkat, i to, jak výuka doby covidové ovlivní české školství do budoucna.

Téma samoživitelek přibližuje film Eriky Hníkové Sólomatky. Mapuje složitosti života, do kterého výrazně zasáhla i vlna pandemie. Režisérka Šárka Maixnerová ve snímku Na vlastní duši představí šestici osob s psychiatrickou diagnózou. Sleduje jejich cestu k propuštění do běžného života. To, kam jdou, jak se vypořádávají s každodenní rutinou, i to, proč se případně do nemocnic vracejí.

Portrét první české světice Svatá kněžna Ludmila nabídne názory českých archeologů a historiků na to, jaká asi doopravdy byla a jaká byla její role v tehdejší politice. Snímek Václav II. – cesta ze stínu připomene 750 let od narození předposledního českého krále z rodu Přemyslovců. Důležité výročí letos čeká i někdejší Velkomoravskou říši, před 1150 lety se vlády ujal král Svatopluk. "V dokumentu Svatopluk – král Moravanů a Slovanů se dozvíme výsledky nejnovějších výzkumů DNA, které se pokusí odpovědět na otázku, zda mezi námi žijí potomci rodu Mojmírovců. Jedná se o zcela unikátní a ojedinělý výzkum nejen v Evropě, ale i ve světě," uvedl kreativní producent Patrick Diviš.

Sto let Československé obce legionářské připomenou dva snímky z cyklu Legie 100. Diváci uvidí jejich cestu Sibiří, která byla vyplněna krvavými boji s bolševiky. Dokument se zabývá i jejich méně známou účastí v bitvě o Slovensko. "Za ideu. Za to, že nebýt těchto mužů, naše republika neexistuje. A to je třeba si neustále připomínat. Za to, že byli ochotni prožít hrůzy na všech frontách Evropy jen proto, aby se, když ne oni, tak aspoň jejich bratři, mohli vrátit domů. Do svého nového, svobodného Československa," odpověděl na otázku, proč je třeba si vážit legionářů, herec a průvodce pořadem Jiří Dvořák.