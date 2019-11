Česká televize připravila letos na Vánoce čtyři nové pohádky

Praha - Česká televize (ČT) připravila letos na Vánoce čtyři nové pohádky - Princezna a půl království, Čarovný kamínek, Čertí brko a pro sluchově postižené Kde bydlí strašidla. Nový rok začne pokračováním koprodukční minisérie Marie Terezie, jejíž nové části se objeví 1. a 2. ledna. Po Novém roce se představí nový formát Peče celá země, ve kterém se objeví 12 amatérských pekařů a cukrářů. Novináře o tom dnes informoval generální ředitel ČT Petr Dvořák.

"Letošní Vánoce v České televizi budou stejně jako loni a předloni tradiční. Nebudeme experimentovat ani přinášet nějaké extrémní novinky. Naši diváci vyžadují tradici a my jim ji dodáváme. A protože jsme televize, která se snaží být vyvážená, tak vedle 36 princů, 30 princezen a 69 králů a královen tam budeme mít stejné množství čertů, čarodějů a čarodějnic," řekl ČTK Dvořák.

Režie štědrovečerní pohádky Princezna a půl království se ujal Karel Janák, který do hlavních rolí obsadil Evu Josefíkovou, Matouše Rumla a Marka Ebena. Pro Ebena jde o návrat na televizní obrazovku v jiné roli než moderátorské po více než 20 letech. "Líbilo se mi, že je to taková klasická pohádka. Je to hezky napsané. Vyhovuje mi, že to není moc akční figura, protože v mém věku je na akční postavy pozdě," podotkl Eben.

Pohádky mívají zpravidla o Vánocích velkou sledovanost. Loni byla nejsledovanějším pořadem Štědrého dne pohádka Kouzelník Žito na ČT1, na kterou se dívalo 2,49 milionu diváků starších 15 let. Na druhém místě skončila tradiční vánoční pohádka Tři oříšky pro Popelku, kterou ČT odvysílá i letos. Pohádku Kouzelník Žito režiséra Zdeňka Zelenky sledovalo téměř 59 procent těch, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi.

Další letošní premiérová pohádka Čarovný kamínek vznikla ve spolupráci se slovenskou veřejnoprávní televizí. V příběhu s čarovným kamínkem, který dokáže splnit všechna přání, se diváci mohou těšit například na Zuzanu Bydžovskou nebo Pavla Kříže. Televizní premiéru bude mít také rodinná filmová pohádka Čertí brko. Režisér Marek Najbrt do hlavních rolí příběhu o spravedlivém peklu, krásné hospodské, lenochovi a úplatných radních obsadil Judit Bárdos, Jana Cinu a Ondřeje Vetchého. Popáté ČT o svátcích nabídne pohádku pro sluchově postižené. Také v příběhu Kde bydlí strašidla se rolí ujali výhradně neslyšící herci a celý příběh je ve znakovém jazyce.

O Vánocích se ve vysílání ČT objeví Snowborďáci, film, který měl premiéru před 15 lety. A také Pelíšky režiséra Jana Hřebejka, od jejichž prvního televizního uvedení letos uplyne 20 let. V programu bude také Vánoční galakoncert Lucie Bílé s hosty Janem Toužimským a římskokatolickým knězem Zbigniewem Czendlikem. Plný hudby bude i 29. ročník adventních koncertů ČT, v němž vystoupí mimo jiné Hana Zagorová, Pavel Šporcl, Lenka Filipová, Čechomor nebo Adam Plachetka. Od svého vzniku sbírka pomohla už 116 neziskovým organizacím a rozdělila přes 207 milionů korun.

Nový rok začne pokračováním koprodukční minisérie Marie Terezie, jejíž nové části se na ČT1 objeví 1. a 2. ledna. V druhé řadě panovnice zakusí nejen sílu nově nabyté moci, ale hlavně její bolestivé dopady na svůj osobní život a vztah s Františkem Štěpánem. Novinkou, kterou začne ČT vysílat od ledna, bude pořad Peče celá země, který představí 12 amatérských kuchařů, pekařů a cukrářů ze všech koutů země. Jejich rodinné recepty bude průběžně hodnotit dvojice porotců, Josef Maršálek a Mirka van Gils Slavíková.