Česká televize připomene Jana Palacha dokumentem a premiérou hudební vzpomínky

Praha - Jana Palacha, který se upálil na protest proti rezignaci lidí na odpor proti okupaci bývalého Československa vojsky Varšavské smlouvy, připomene Česká televize dokumentem a hudební vzpomínkou. ČT art 17. ledna uvede reprízu dokumentu Olgy Sommerové Věřím, že více světla potřeba nebude a premiéru koncertu Bohdana a Jany Mikoláškových z Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Záznam vystoupení s názvem Ticho za Jana Palacha natočil režisér Petr Vejslík. ČTK o tom za tvůrce informoval Ivan Rössler.

Svoji nejvýznamnější píseň Ticho folkový písničkář Mikolášek napsal 19. ledna 1969 v den, kdy Palach zemřel. Upálil se o tři dny dříve v horní části Václavského náměstí.

"Zdá se, že události, výročí se vyvětrají, odvanou – ale tentokrát přišel čerstvý vítr z brněnské redakce ČT art s projektem zahrát celý koncert ve velkém obsazení se sborem a orchestrem právě ve Všetatech. Po několika odkladech se loni podařilo pořad natočit. Tým vedený Petrem Vejslíkem a Martinem Polákem dokázal prostor – plný symfoniků, zpěváků, asistentů a sedmi kameramanů – na obrazovce opět promv kontemplativní atmosféru – toho domu, domova i společenství kumštýřů," uvedl k natáčení Mikolášek.

Na koncertu v pražském kostele svatého Martina 16. ledna 2019 připomněl Mikolášek písní Ticho Palachovo úmrtí v den 50. výročí jeho činu. Píseň podle autora vznikla "darem situace". "U naší elektrofakulty jsme si všichni na klopu dali trikoloru s černou stužkou a šli pochodem až k Muzeu a Václavákem dolů. Píseň jsem vlastně nesložil - vznikla jako fotografie ve vývojce - stačilo tam být a mít 'citlivý materiál' - ty všechny obrazy v textu, ty tam byly. I ten nadpis Ticho tam byl jako pietní přiznání bezradnosti. Ticho k naslouchání, ticho jako otazník, ticho jako zbraň, proti které byl nepřítel bezmocný. Pěšky jsem došel zpět na Strahov, kolej III, pokoj 214, vzal kytaru a za půl hodiny jsem stvořil zbytek," vzpomínal Mikolášek.

O několik dní později uvedl Mikolášek Ticho v divadle Semafor, kam byl pozván do pořadu Návštěvní den. Na poslední chvíli změnil repertoár a bez konzultace píseň zazpíval. Mikolášek, který v době normalizace nesměl vystupovat, v roce 1982 emigroval do Švýcarska, kde Ticho vydal o šest let později na LP Znovu.

"Použít Palacha na různé nadpisy, prapory nebo i hudební díla je jednoduché - ale pochopit Jana Palacha tehdy i teď je tak těžká věc. Už jen nezapomenout je něco. Ale historici, politici - buďte vděční i za citlivý materiál prostých lidí a předávání jejich upřímných emocí," dodal třiasedmdesátiletý písničkář, který díky písním s poetickými texty jako Dům, kde bydlí láska či Jarní říkadlo patří k zakladatelské generaci českého folku.