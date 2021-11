Česká televize počítá i do budoucna s vysíláním kanálu ČT3

Praha - Česká televize (ČT) plánuje vysílat kanál ČT3 pro seniory i nadále. Podle generálního ředitele ČT Petra Dvořáka má kanál dobré hodnocení a jde o vhodné využití archivu televize. Dvořák to řekl při jednání Rady ČT. Program vznikl loni na konci března jako pomoc seniorům, kteří po nástupu pandemie zůstávali mnohdy sami izolovaní doma. Televize kanál spustila původně jen na rok, následně rozhodla o jeho prodloužení minimálně do konce letošního roku.

Ředitel dnes při jednání rady potvrdil, že televize počítá s kanálem ČT3 i do budoucna. Podle něj má svým programem zásah do specifické divácké struktury. Zároveň patří k nejlépe hodnoceným kanálům. Dvořák také vyzdvihl využití archivu televize, které by na jiných stanicích nebylo takto možné.

ČT3 využívá pořady z archivu ČT doplněné o aktuální zpravodajství. Fungování kanálu si podle dřívějších informací letos vyžádá 80 až 95 milionů korun.

Na konci loňského března, kdy bylo vysílání zahájeno, dosahoval program u divácké skupiny 15+ průměrného podílu na sledovanosti přes sedm procent a u nejstarších diváků dokonce přes deset procent. Ve druhé polovině roku to pak bylo okolo dvou až 2,4 procenta. U seniorů nad 65 let to pak byla tři až čtyři procenta. Oblibu programu ČT3 potvrzuje i divácká spokojenost, která dosáhla za rok 2020 nadprůměrné hodnoty 8,8, což byla spolu s ČT art nejvyšší známka spokojenosti s vysíláním některého z programů na českém televizním trhu, uvedla dříve ČT.

Mezi nejsledovanější pořady patřil loni seriál Nemocnice na kraji města s podílem na sledovanosti kolem 11 procent a Rozpaky kuchaře Svatopluka. Úspěšné byly také zábavné a hudební pořady včetně 69 repríz pořadu Televarieté.