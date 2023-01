Česká televize odvysílá nedělní Prezidentský duel i bez Babiše

Praha - Nedělní Prezidentský duel Česká televize (ČT) odvysílá i v případě, že do něj nedorazí jeden z prezidentských kandidátů Andrej Babiš, který však již dříve účast odmítl. Podle ČT pozvání pro něho ale nadále platí. Naopak od druhého finalisty prezidentské volby Petra Pavla má ČT písemný příslib, že do debaty přijde. Na dotaz ČTK to odpoledne řekl Filip Platoš z tiskového oddělení ČT. Živý přenos Prezidentského duelu z budovy Národního muzea uvede program ČT1 a ČT24 v neděli 22. ledna od 20:10 hodin.

"Pozvánku do nedělní Superdebaty České televize obdrželi oba finalisté prezidentské volby. Písemně potvrzenou účast máme od kandidáta Petra Pavla a pozvání pro Andreje Babiše nadále platí. Debata je plánovaná přibližně na hodinu. Uskuteční se i v případě, že Andrej Babiš nedorazí. Moderace se stejně jako v předchozí debatě ujme Martin Řezníček," uvedl dnes Platoš. Blíže však podobu pořadu nespecifikoval.

Babiš již v minulých dnech řekl, že se debaty v České televizi nezúčastní a naopak potvrdil účast ve středu 25. ledna na Primě a ve čtvrtek 26. ledna v TV Nova. Tento týden již absolvoval diskuse s Pavlem na serverech Deník.cz a Blesk.cz.

Před prvním kolem prezidentské volby se Babiš účastnil pouze televizní debaty tří kandidátů s nejvyššími preferencemi na Nově. Do diskuse všech devíti uchazečů v České televizi nedorazil a neúčastnil se ani debaty tří favoritů na Primě.

Prezidentský duel před druhým kolem minulých voleb mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem v ČT se stal s 2,7 milionu diváků nejen nejsledovanějším pořadem roku na celém TV trhu, ale i nejsledovanější politickou debatou v historii měření sledovanosti.

Druhé kolo volby prezidenta se uskuteční v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna.