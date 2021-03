Česká televize chystá finále historické minisérie Marie Terezie

Praha - Pátý a zároveň závěrečný díl minisérie o jediné ženě na českém trůnu Marii Terezii připravuje v těchto dnech štáb režiséra Roberta Dornhelma. Filmaři se v dubnu vrátí do Valtic a do Kroměříže, kde padne první klapka finále nejrozsáhlejšího koprodukčního projektu České televize (ČT), na kterém se kdy podílela. Natáčet se bude mimo jiné na zámcích Slavkov, Milotice, Jaroměřice a v klášteře Plasy. ČTK to dnes sdělila mluvčí ČT Karolína Blinková.

Scénář vznikající epizody zachycuje posledních dvacet let života habsburské panovnice. Jde o období takzvané sňatkové politiky, výchovy Marie Antoinetty pro francouzský trůn a cesty Josefa II. k převzetí moci.

Rakousko-uherskou panovnici si v závěrečném dílu zahraje herečka Ursula Straussová a Josefa II. ztvární Aaron Friesz. Z českých a slovenských herců se ve filmu objeví Vojtěch Kotek, David Švehlík, Tatiana Pauhofová nebo Igor Bareš. Výraznou novou postavou bude hrabě Kounic v podání Stanislava Majera. V pokračování Marie Terezie se nově představí i slovenský herec Maroš Kramár.

V těchto dnech v budovách Barrandovských ateliérů vznikají kostýmy, chystají se paruky a maskéři speciálních efektů pracují na odlitcích pro ztvárnění stárnutí hlavních postav. Představitel Františka Štěpána Vojtěch Kotek hovoří o roli, kterou herec nepotkává každý den. "I když je to úkol nelehký, jsem šťastný, že se ho můžu zhostit, protože mi postava Františka opravdu hodně přirostla k srdci a jen s tíhou na něm bych se s tímhle kavalírem teď - těsně před cílovou rovinkou - loučil," dodal.

Kreativní producent minisérie Jan Maxa připomněl spolupráci s rakouskou stanicí ORF na projektu. "Náročné a poučné byly debaty nad scénáři, kde jsme museli vzájemně pochopit, jak odlišně vnímáme některé historické momenty a roli či význam konkrétních postav v nich," dodal.

Snímek vznikl v koprodukci čtyř veřejnoprávních televizí - ČT, rakouské ORF, slovenské RTVS a maďarské MTVA. ČT uvedla první dva díly na začátku roku 2018 při příležitosti 300. výročí narození Marie Terezie. První díl se s více než dvěma miliony diváků stal nejsledovanějším pořadem novoročního dne. Druhý přilákal téměř 2,2 milionu lidí. Mladou Marii Terezii v prvních dvou dílech ztvárnila rakouská herečka Marie Luise Stockingerová, v pokračování uvedeném 1. a 5. ledna 2020 ji vystřídala krajanka Stefanie Reinspergerová.