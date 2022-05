Česká televize chce ušetřit 910 milionů Kč, zruší 250 pracovních míst i ČT3

Praha - Česká televize (ČT) plánuje v letech 2023 a 2024 ušetřit 910 milionů Kč. Důvodem je pokles reálné hodnoty koncesionářského poplatku. Šetřit chce na provozu, programu, původní tvorbě i investicích. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl generální ředitel ČT Petr Dvořák. Do konce letošního roku ČT plánuje zrušit 50 pracovních míst a dalších 200 během následujících dvou let. V současné době má 2970 míst.

Od ledna příštího roku ČT ukončí provoz kanálu ČT3, což přinese úsporu 120 milionů Kč. Kanál ČT sport bude omezovat nákupy vysílacích práv či výrobu sportovních pořadů. ČT dále omezí investice a také například studiovou výrobu ve studiu Ostrava. Výroba bude zčásti převedena do Brna. Celkem tak chce ČT uspořit v dalších dvou letech 300 milionů Kč. Na audiovizuální tvorbě chce televize ušetřit 320 milionů korun.

Koncesionářský poplatek je hlavním zdrojem financování ČT. Jeho výše je stejná od začátku roku 2008, kdy se zvedla ze 120 na 135 korun. Podle Dvořáka je jeho současná reálná hodnota 86 korun. Za dva roky to kvůli rostoucí inflaci bude 50 korun. Pokud by výše poplatku rostla spolu s inflací, musel by být 209 korun, uvedl Dvořák.

"Aktuální strategie udržitelnosti veřejné služby počítá se změnami ve většině oblastí činnosti ČT. Součástí těchto opatření jsou i náročné změny a škrty, které se nám rozhodně nebudou realizovat snadno," uvedl Dvořák s tím, že zásadní je zachování statusu ČT jako poskytovatele veřejné služby.

V lednu rada ČT schválila letošní rozpočet televize s výnosy a náklady 7,17 miliardy korun, což je o 235 milionů Kč víc než byl loňský rozpočet. Výběr koncesionářských poplatků má letos stoupnout o 30 milionů korun na 5,69 miliardy Kč a podnikatelská činnost vynese 901,5 milionu Kč, tedy o 78,4 milionu korun více.