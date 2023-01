Česká sportovní dvojice je na ME jedenáctá, volné jízdy mužů budou bez české účasti

Espoo (Finsko) - Čeští reprezentanti Federica Simioliová a Alessandro Zarbo jsou na mistrovství Evropy jedenáctí po krátkém programu sportovních dvojic. Při premiéře na velké seniorské akci za sebou zatím nechali dva soupeře. Vedou Italové Sara Contiová a Niccolo Macii, kteří se poprvé v kariéře dostali přes 70 bodů a vybudovali si více než tříbodový náskok před Němci Annikou Hockeovou a Robertem Kunkelem. Čeští krasobruslaři skončili těsně za postupem do volných jízd.

Milánští rodáci Simioliová a Zarbo, kteří Česko reprezentují od začátku této sezony, udělali několik drobných chyb. Nejvíce zaváhali při úvodním trojitém twistu. "Byli jsem hodně nervózní, je to náš první důležitý závod," uvedl v tiskové zprávě svazu jednadvacetiletý Zarbo. Ve srovnání s evropskou špičkou čeští reprezentanti zaostávají v obtížnosti, mimo jiné zařadili jen dvojitý sólový skok.

Získali 46,68 bodu, čímž o více než bod zaostali za osobním maximem. Od elitní první, která by pro příští rok zajistila Česku dvě místa v této kategorii, je dělí 85 setin bodu. Pokud účastník dvou olympijských her Martin Bidař najde po rozchodu s Jelizavetou Žukovou novou partnerku, mohla by být dvě místa pro českou reprezentaci důležitá. Simioliová se Zarbem ale zatím o volných jízdách nepřemýšlejí. "Žijeme přítomným momentem, teď a tady," poznamenal Zarbo.

Při absenci potrestaných ruských krasobruslařů, kteří v této kategorii na posledních dvou šampionátech obsadili kompletní stupně vítězů, se cesta k medailím uvolnila pro reprezentanty jiných zemí. Šanci zatím nejlépe využili Contiová a Macii. Bronzoví medailisté z prosincového finále Grand Prix při druhém startu na ME zaváhali jen při úvodním twistu a dostali se jasně do čela před dvě německé dvojice.

Hockeová a Kunkel, kteří byli sedmí na ME 2020, se vrátili do formy po neúspěšné olympijské sezoně. Němečtí krasobruslaři stejně jako čeští reprezentanti trénují v Itálii u brněnského rodáka Ondřeje Hotárka.V krátkém programu nechali o více než čtyři body za sebou krajany Alisu Efimovovou a Rubena Blomaerta a usadili se jasně na průběžné druhé příčce.

Úvodní část soutěže se nevydařila italským spolufavoritům Rebecce Ghilardiové a Filippu Ambrosinimu, kteří po pátém místě na posledním ME a vydařeném podzimu měli útočit na medaile. V sólovém skoku sáhli po snadnějším dvojitém axelu, ale partnerka předvedla jen jednu otáčku, takže za tento prvek nedostali ani bod. Jejich výkon pak poznamenaly i další chyby včetně partnerova pádu při krokové pasáži. Známkou 59,48 bodu se zařadili až na páté místo, od bronzu je dělí více než tři body.

Volné jízdy sportovních dvojic se pojedou ve čtvrtek večer.

Čeští krasobruslaři skončili na mistrovství Evropy těsně za postupem do volných jízd. Petru Kotlaříkovi v krátkém programu na šampionátu v Espoo chyběla obtížnost, Georgii Reshtenko hodně kazil. Obsadili tak 25. a 26. místo a ve finálové čtyřiadvacítce budou chybět. Nejlepší pozici si vybudoval Francouz Adam Siao Him Fa, který půjde do pátečních volných jízd s bezmála desetibodovým náskokem.

Republikový šampion Kotlařík se v této sezoně vrátil po vleklém zranění a ve 24 letech debutoval na vrcholné seniorské akci. Předvedl solidní krátký program, v němž byla výraznější chyba jen v dopadu druhého skoku kombinace. V jeho repertoáru ale chybí čtverný skok a především trojitý axel, takže za svůj výkon dostal jen 24 setin nad šedesát bodů.

Mohl doplatit i na rozlosování, protože startoval hned jako druhý. "Já jsem naprosto spokojený, udělal jsem všechno, co jsme si připravili, takže víc spokojenější být ani nemůžu," uvedl v tiskové zprávě svazu bezprostředně po své jízdě. Nakonec ho dělilo dva a čtvrt bodu od postupu.

Dvacetiletý Reshtenko, který trénuje v Kalifornii pod vedením nedávného lídra české krasobruslařské reprezentace Michala Březiny, měl ambicióznější plán se čtverným toeloopem a trojitým axelem. Čtverný skok ještě zvládl celkem solidně, i když neměl čistý výjezd, ale při axelu spadl. Největší chyba přišla při trojitém lutzu, kdy znovu skončil nechtěně na ledě.

Nesplnil tak v krátkém programu povinnou kombinaci, takže za tento prvek nezískal ani bod. Získal ještě o 5,72 bodu méně než Kotlařík, za osobním rekordem zaostal o propastných osmnáct bodů. "Všechno dneska bylo špatně. Asi zapracovaly i nervy. Já jsem se snažil, ale nedopadlo to," litoval.

České duo za sebou nechalo jen trojici krasobruslařů, což bylo pro účast ve volných jízdách málo. Za rok bude moci na evropském šampionátu v Budapešti startovat jen jeden český krasobruslař.

Jednoznačně nejlepší krátký program večera předvedl jednadvacetiletý Siao Him Fa. Francouzský krasobruslař, jehož rodiče pocházejí z ostrova Mauricius, byl loni osmý na MS, ale na ME se dostal po třech letech. Předvedl dva čtverné skoky i trojitý axel a díky bezchybné jízdě si vylepšil osobní maximum o více než pět a půl bodu na 96,53.

Nechal tak daleko za sebou bronzového medailistu z ME 2019 Mattea Rizza. Průběžně třetí je s odstupem dalších 1,65 bodu obhájce bronzové medaile Deniss Vasiljevs z Lotyšska, který k průběžné medailové příčce ani nepotřeboval čtverný skok.

Další favorité totiž výrazně chybovali. Francouze Kevina Aymoze srazil na průběžnou čtvrtou příčku jednoduchý axel, za který v krátkém programu není ani bod. Úřadující vicemistr Evropy Daniel Grassl podobně odepsal čtverný lutz, místo nějž skočil jen dvojitý, a zařadil se na osmou příčku. Až šestnáctý je výrazně pokaženém krátkém programu čtvrtý muž posledního MS a bronzový medailista z ME 2020 Morisi Kvitelašvili.

Volné jízdy mužů se uskuteční v pátek od 17:00 SEČ.

Mistrovství Evropy v krasobruslení v Espoo (Finsko):

Muži - po krátkém programu: 1. Siao Him Fa (Fr.) 96,53, 2. Rizzo (It.) 86,46, 3. Vasiljevs (Lot.) 84,81, 4. Aymoz (Fr.) 83,75, 5. Britschgi (Švýc.) 79,26, 6. Samoilov (Pol.) 78,26, ...25. Kotlařík 60,24, 26. Reshtenko (oba ČR) 54,52 - nepostoupili do volných jízd.

Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Contiová, Macii (It.) 70,45 b., 2. Hockeová, Kunke 67,08, 3. Efimovová, Blommaert (všichni Něm.) 62,77, 4. Kovalevová, Kovalev (Fr.) 62,46, 5. Ghilardiová, Ambrosini (It.) 59,48, 6. Pavlovová, Sviatchenko (Maď.) 57,97, ...11. Simioliová, Zarbo (ČR) 46,68.