Česká spořitelna se dohodla s BNP na prodeji úvěrů Hello bank! za 8,8 mld Kč

Ilustrační foto - Aplikace digitální banky Hello bank! by Cetelem v mobilním telefonu.

Ilustrační foto - Aplikace digitální banky Hello bank! by Cetelem v mobilním telefonu. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Česká spořitelna se dohodla s BNP Paribas Personal Finance na prodeji spotřebitelského úvěrového portfolia Hello bank!. Jeho hodnota činila koncem května 8,8 miliardy Kč. Pro její klienty se zatím nic nemění, nadále splácejí své úvěry Hello bank!. Spořitelna o tom dnes informovala ČTK. Hello bank! oznámila začátkem dubna rozhodnutí postupně pozastavit své bankovní aktivity v ČR.

Prodej úvěrového portfolia nyní podléhá udělení souhlasů regulatorních orgánů. Transakce nezahrnuje depozitní produkty Hello bank!, smlouvy o běžných či spořících účtech ani vklady vedené u Hello bank! tedy na Českou spořitelnu převedeny nebudou.

Po udělení regulatorních souhlasů převezme Česká spořitelna veškeré spotřebitelské úvěry včetně kreditních karet Hello bank! aktivních ke dni vypořádání transakce.

Hello bank! působí na českém bankovním trhu od konce roku 2017. Firma tehdy po dvacetiletém působení na českém trhu pod názvem Cetelem změnila obchodní model a název, do listopadu 2017 poskytovala hlavně spotřebitelské úvěry.