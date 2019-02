Praha - Hospodářské výsledky za rok 2018 dnes zveřejní Česká spořitelna i její majitelka, rakouská bankovní skupina Erste Group, jejíž akcie se obchodují na pražské burze. České spořitelně v roce 2017 klesl čistý zisk meziročně o 5,5 procenta na 14,6 miliardy korun, naopak za tři čtvrtletí 2018 stoupl meziročně o 140 milionů na 11,8 miliardy Kč.

Čistý zisk Erste by za rok 2018 měl podle odhadu agentury Bloomberg dosáhnout 1,67 miliardy eur (42,8 miliardy Kč), v meziročním srovnání by to znamenalo jeho nárůst o 26 procent.

Spořitelna je největší banka v ČR podle počtu klientů, kterých má přes 4,7 milionu. Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která Českou spořitelnu vlastní, je klíčovým hráčem na bankovním trhu střední a východní Evropy.