Češka přijela volit až z Kanady, není jí lhostejný osud země

Praha - Až z Kanady přijela do České republiky k volbám do Sněmovny Žaneta z okresu Praha-východ. Za mořem působí dva a půl roku, v zahraniční firmě má na starosti projekty. ČTK řekla, že možnost volit považuje za důležitou a osud země jí není lhostejný. Volby do Sněmovny začaly v pátek a skončí dnes odpoledne.

Žaneta měla možnost volit v zahraničí, avšak z Vancouveru na západním pobřeží Kanady by musela jet buď přes celý západ USA do 2000 kilometrů vzdáleného Los Angeles, nebo na východní pobřeží Kanady do více než 4000 kilometrů vzdálené Ottawy či Toronta. Proto se rozhodla letět volit do České republiky, kde kvůli pandemii koronaviru a omezení cestování nebyla dva a půl roku. Zdolání více než 8000 kilometrů letadlem trvalo 16 hodin. "Mohla jsem volit za poloviční cenu v Ottawě, ale takhle jsem to spojila s tím, že jsem se podívala po dlouhé době domů," řekla Žaneta, která se nechala kvůli cestování očkovat proti nemoci covid-19.

U parlamentních voleb nechtěla chybět. "Vyrůstala jsem v tom, že je důležité volit. Nemám jak jinak ovlivnit dění v České republice. A i když tady nežiju, neznamená to, že se sem nechci vracet a že je mi to jedno. Myslím, že je důležité dát hlas," řekla žena s trvalým pobytem v Kanadě.

K české národnosti se v zahraničí hrdě hlásí, vzpomíná ale i na nepříjemné okamžiky. "Přijde mi strašné, že se někde skoro 9000 kilometrů daleko dočtu na internetu článek, že premiér naší malé země má nějakou kauzu. To se člověk i stydí a není to příjemné." přiznala.

Stovky až tisíce Čechů se zapojily do voleb do Sněmovny na konzulátech v zahraničí, a to od Ruska přes Německo, Velkou Británii až po Ameriku. Podle českého ministerstva zahraničí se letos mimo ČR otevřelo 111 volebních míst.