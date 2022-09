Česká premiéra filmu Il Boemo na Finále v Plzni sklidila ovace a nadšené ohlasy

Plzeň - Ovace i nadšené ohlasy sklidila dnes česká premiéra filmu o českém barokním a klasicistním skladateli Josefu Myslivečkovi Il Boemo na zahájení 35. ročníku filmového festivalu Finále v Plzni. Diváky nadchla hlavně neznámá hudba. Dlouho očekávaný výpravný snímek Petra Václava v hlavní roli s Vojtěchem Dykem měl v pondělí světovou premiéru v hlavní soutěži festivalu v San Sebastianu a očekává sobotní vyhlášení vítězů. Snímek se v českých kinech objeví od 20. října. Všechny tři projekce v Plzni jsou vyprodané, zjistila ČTK.

"Doufáme, že jsme Myslivečkovu hudbu objevili pro zbytek světa," řekl dnes ČTK režisér Václav. Po premiéře v San Sebastianu si myslí, že Mysliveček už nebude zapomenutý. "V Čechách jsme ho určitě zviditelnili a myslím si, že za posledních 240 let neměl takovou publicitu, jakou má v tyto dny," řekl Václav. Film se podle něj snaží mluvit o lidské duši, o kráse, o hudbě, kterou byl skladatel schopen dělat. Přestože jeho příběh je tragický, protože pracoval v Itálii necelých 15 let a zemřel se znetvořenou tváří, tak to podle Václava není tragédie, "Protože na rozdíl od mnohých lidí, kteří nějak svůj život užili a zapadli, tak on skutečně dokázal napsat hudbu a díla, která k nám mluví ještě po 240 letech. To myslím, že byl sakra úspěšný život," uvedl režisér.

Podle přítomného ministra kultury Martina Baxy (ODS) český film jednoznačně prochází velkým vzestupem, což ukazují velké mezinárodní úspěchy. "Dokladem toho, jak se mu daří, je Il Boemo, což je mimořádný projekt. Zpracovává velmi významné téma, hraje tam plejáda skvělých herců a skvělý orchestr Collegium 1704. A je důkazem toho, že český film je schopen dělat opravdu světově důležité produkce," řekl.

"Vizuálně i hudebně nádherné. O Myslivečkovi jsem nic nevěděl. Ukázalo mi to jeho život. Celé to bylo vlastně dokonalé - hudba, lokace a život - vše do sebe pěkně zapadalo jako puzzle. Vůbec jsem si neuvědomil, že to bylo tak dlouhé," řekl Petr Šimon, šéf Alliance Française de Plzeň ke 140minutovému snímku. Muzika byla podle něj hodně dynamická a překvapilo ho, že je podobná té, kterou si pouští, i když je o 250 let mladší. "Přitom operu vůbec neposlouchám, ale tohle mě zasáhlo," řekl. Šimon si myslí, že díky tomu, že je film v italštině, tak bude mít mezinárodní úspěch, a to i díky prolnutí s Myslivečkovým současníkem Mozartem.

"Je to silné. Je to něco, co asi nedává možnost než-li myslet na Mozarta, zvlášť když tam vystupuje. A zároveň vnímat, jak hluboká hudba se proplétá s lidskými osudy, které jsou vždycky ještě dramatičtější než ta hudba," řekl plzeňský biskup Tomáš Holub. Část Myslivečkovy hudby znal a díky tomu, že teď k ní získal i příběh, tak pro něj ještě více ožívá. "Potřebuji k hudbě vizualizace, a to mi k tomu pomáhá," uvedl. Film má podle něj šanci uspět na mezinárodním poli, i když dodal, že to zřejmě nebude film pro široké vrstvy.

"Bylo to velmi emotivní, jsem plná dojmů. Hudbu jsem neznala. Určitě by mě zajímalo si o něm něco víc přečíst a poslechnout víc skladeb, byly melodické a nádherné," řekla mluvčí Západočeské galerie Gabriela Darebná. Délka filmu jí nevadila, nenudila se, stále bylo co sledovat. "Ten životní příběh byl fakt silný a některé momenty byly hodně naturalistické," dodala.

Pokud by podle Václava film nedostal velký grant od fondu kinematografie, tak by ho nemohl vůbec začít natáčet a producent by se nemohl bavit s dalšími partnery. "Byť náš rozpočet působí jako velkolepý, tak ve skutečnosti je to takový nízkorozpočtový film, protože točit Itálii 18. století, to stojí opravdu mnoho peněz," uvedl Václav. Podle něj byl hlavním cílem znovu objevit Josefa Myslivečka, což doufá, že se tvůrcům podařilo.