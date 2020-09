Česká pošta zveřejní, jak mají lidé prověřit doručené roušky

Ilustrační foto - Doručovatelka České pošty vkládá do schránek balíčky s rouškami a respirátory pro seniory nad 60 let na snímku pořízeném 15. září 2020 v Praze.

Ilustrační foto - Doručovatelka České pošty vkládá do schránek balíčky s rouškami a respirátory pro seniory nad 60 let na snímku pořízeném 15. září 2020 v Praze. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Česká pošta zveřejnila na svém webu informace o tom, jakým způsobem mají lidé prověřit, jestli byly roušky od státu při doručování poškozeny. ČTK to řekl Ivo Vysoudil z tiskového oddělení podniku. Pošta distribuovala roušky a respirátor lidem starším 60 let, ústenky byly z balení po 50 kusech rozdělovány a vkládány do obálek po pěti. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) pošta porušila zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostředků. Lze je distribuovat jen v ochranných obalech a s informací od výrobce. Pošta měla do tří dnů přijmout nápravná opatření.

Roušky a respirátory, které chce vláda rozeslat zdravotně postiženým, už nebudou distribuovány v papírových obálkách, uvedl dnes ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dnes ČTK řekla, že po ukončení sporu o formu distribuce roušek pro seniory se vláda vrátí k návrhu na roušky pro invalidy na dalším zasedání.

Česká pošta se hájí tím, že převzala ochranné pomůcky, nikoli zdravotnický materiál. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dříve řekl, že SÚKL neměl kompetenci k provedení kontroly a zvažuje podání trestního oznámení na ústav kvůli šíření poplašné zprávy. Proti tomu se ohradila ředitelka lékového ústavu Irena Storová.

Na webu pošty jsou po konzultaci se SÚKL zveřejněny informace, jakým způsobem mají lidé prověřit, zda roušky byly poškozeny. Mají si dávat pozor například na mechanické poškození, znečištění nebo navlhnutí. Pak by je neměli použít. Stránky zároveň obsahují návod na použití respirátoru i roušky. Upozorňují mimo jiné na to, že jsou určené k jednorázovému použití.

Z dílčích výsledků kontroly SÚKL na poště podle Storové vyplývá, že výrobky naplňují zákonnou definici zdravotnického prostředku a sami výrobci je tak označují. Nelze je proto distribuovat při porušení originálního obalu nebo bez informací výrobce. Pošta by měla situaci napravit a odvrátit možná zdravotní rizika. Pět roušek, které pošta posílala v obálce, bylo vyňato z větších balení o 50 kusech. Respirátor zase neměl informace v češtině a podle SÚKL nenese správné označení shody s evropskými normami CE.

Roušky a respirátory pro ochranu před koronavirem dostane vedle lidí nad 60 let také 170.000 osob s plným invalidním důchodem a 17.000 zdravotně postižených do 18 let. "Roušky budou profesionálně přebaleny tak, aby už neodcházely v papírových obálkách," dodal Prymula.