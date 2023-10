Česká pošta předložila vládě plán své transformace

Praha - Česká pošta dokončila implementační plán svojí transformace. Jeho cílem je stabilizace dlouhodobého hospodaření, vyčlenění komerčních služeb do nové státní společnosti Balíkovna a rozšíření nabídky České pošty o nové produkty a služby kontaktního místa mezi státem a občanem. Ve středu by se jím měla zabývat vláda. Pošta to dnes oznámila v tiskové zprávě.

Transformace by se měla uskutečnit v následujících dvou letech a na jejím konci by měl být návrat pošty k hospodaření s kladným výsledkem. Loni podnik vykázal ztrátu 1,73 miliardy Kč a miliardový propad mu hrozí přes úsporná opatření i letos. Plán je rozdělený na tři hlavní kapitoly, kterými jsou transformace stávající České pošty, její budoucnost po oddělení Balíkovny a budoucnost samostatné Balíkovny.

První kapitola detailně popisuje financování transformace a predikci hospodaření stávající České pošty na další tři roky, potřebný legislativní rámec, změny v IT, v majetkovém uspořádání i v produktovém portfoliu. Další kapitola popisuje strategii transformované České pošty, změny v produktech a službách, distribuci i organizační struktuře a uvádí také harmonogram realizace těchto změn. Třetí kapitola představuje kroky vedoucí k vytvoření samostatné Balíkovny, její budoucí strategii, produkty a služby i novou organizační strukturu. V závěru jsou shrnuty jednotlivé programy a popsány související organizace a procesy.

Česká pošta letos v polovině roku kvůli úsporám snížila počet poboček o 300 na 2900 a propustila zhruba 1000 lidí. V současnosti jich zaměstnává zhruba 22.000.