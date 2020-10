Česká pošta ode dneška mění otevírací dobu 1253 poboček

Praha - Česká pošta ode dneška mění otevírací dobu na 1253 pobočkách z celkových 3200. Změna se bude týkat převážně menších pošt ve městech. Pošty budou mít dva dny v týdnu otevřeno od 10:00 do 18:00 a tři dny od 08:00 do 16:00 hodin. Pošta změny zavádí po zkušenostech z koronavirové krize. Doteď byla provozní doba pošt nejednotná, každá pobočka ji měla jinak. Na 265 poštách se hodiny pro veřejnost upravovaly už od 1. září.

Důsledkem změn bude podle pošty vedle posunu hodin pro veřejnost vyšší obsazenost přepážek a také lepší zastupitelnost v případě neočekávaných událostí, například během epidemií. "Hlavním principem změny je nahrazení tzv. dvousměnného provozu jednosměnným," uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík. V praxi to bude vypadat tak, že místo dvou pracovníků, kteří se v jednom dni střídali ve dvou intervalech, bude nově jeden pracovník zajišťovat přepážku v pondělí a ve středu od otevření pošty až do 18:00 a v úterý, čtvrtek a v pátek od 08:00 až do uzavření konkrétní pobočky.

Změna otevírací doby se nedotkne jednopřepážkových poštovních poboček ve venkovské síti a pošt s nepřetržitým provozem. V obcích nad 20.000 obyvatel bude fungovat vždy jedna hlavní pošta, jejíž současný rozsah otevíracích hodin pro veřejnost zůstane. Otevírací doba poštovních poboček umístěných v obchodních centrech se rovněž nemění.

Seznam poboček, na kterých se hodiny pro veřejnost upravují, je dostupný na webu pošty. Všechny samosprávy, kterých se změna dotkne, byly podle České pošty o změnách informovány dopisem.